Ultimamente l’intelligenza artificiale sembra essere la risposta giusta a ogni quesito: vediamo il ruolo in campo economico.

Di intelligenza artificiale si parla da anni e anni, e questa materia ha da sempre affascinato l’essere umano, che infatti l’ha utilizzata come argomento in libri, film e serie tv più o meno futuristiche in cui al centro vi erano i robot o una intelligenza generata dalla tecnologia.

Basti pensare a Io Robot con Will Smith, oppure al più recente Her di Spike Jones, con un bravissimo Joaquin Phoenix che si innamora, addirittura, del suo dispositivo digitale che ha solo una voce e un cervello artificiale che è in grado di apprendere.

Oggi tutto questo inizia a essere una realtà, e l’esplosione di tool di IA come chat GPT o generatori di immagini inedite e totalmente nuove, ad esempio, hanno sconvolto molte persone.

Tutto continua nella sua evoluzione verso la creazione di IA con capacità sempre migliori, ma prive dei difetti dell’essere umano. Anche in campo economico, il digitale, prima con i bitcoin e le altre valute digitale, oggi con l’IA e non solo, dà moltissime risposte anche per arricchirsi. Vediamo se sono plausibili.

Ricchi con l’IA

Una volta diventato popolare, ChatGPT è diventato uno strumento interessante anche per studiare le curiosità delle persone. Indovinate quale argomento è tra i più cercati sul tool? Ebbene sì, moltissimi utenti hanno cercato “come diventare ricchi in fretta”.

La risposta a questa domanda fornita dal tool è diventata molto popolare ed è stata condivisa su diverse piattaforme social da Instagram a TikTok.

La risposta di ChatGPT

Tra coloro che hanno chiesto consigli finanziari vi è anche il creator Basil Chatha, la cui prima richiesta allo strumento di IA è stata di trasformarsi in HustleGPT, un tool di IA specializzato in finanza.

Cosa aspettate a utilizzare ChatGPT anche voi e scoprire se nel frattempo abbia appreso qualcosa di ancora più utile e magari sconosciuto ai più per poter fare soldi in poco tempo senza fare nulla di illegale? La Chat è una OpenAI, uno strumento totalmente gratuito che chiede all’utente solamente di registrarsi. Grazie a Chat GPT, se i dati venissero utilizzati in maniera corretta, sarebbe possibile estrarre moltissimi dati per una ricerca sociologica in piena regola.