Intesa Sanpaolo, a Marzo i correntisti nel panico: c’è il passaggio all’altra banca

Questo mese vede milioni di correntisti veder passare il proprio conto Intesa Sanpaolo a Isybank, la banca totalmente digitale.

Negli ultimi mesi si è parlato molto di Isybank a causa del trasferimento obbligato di numerosi correntisti da Intesa Sanpaolo alla nuova banca digitale. Tuttavia, l’intervento dell’Antitrust ha bloccato temporaneamente il processo poiché considerato poco lineare e trasparente, richiedendo una nuova comunicazione a gennaio 2024 per garantire che tutti fossero pienamente informati della situazione.

Nel nuovo scenario, i clienti di Intesa Sanpaolo potevano scegliere tra tre tipi di conto corrente offerti da Isybank: isyLight, isySmart e isyPrime, e avevano tempo fino al 29 febbraio per dare il loro consenso esplicito al trasferimento. Tra dubbi e perplessità, il passaggio dei conti a Isybank è avvenuto a marzo 2024, con una data chiave fissata per lo scorso 18 marzo 2024. Ma cosa comporta tutto ciò?

Il passaggio ufficiale alla banca digitale

Nessuno sportello fisico, ne ATM personalizzato: la banca verrà gestita totalmente online. Per la precisione, il conto sarà digitale, ma comunque appoggiato alla fedele Intesa Sanpaolo. Eppure tale cambiamento (consensuale o meno), ha generato non poche perplessità, soprattutto per chi è digitalmente addestrato, ma comunque abituato ai vecchi meccanismi della propria banca.

C’è da precisare che è importante considerare i criteri che determinano chi è coinvolto nel trasferimento e chi no. Clienti con determinate caratteristiche, come un’età superiore ai 65 anni, l’esistenza di un fido sul conto, giacenze elevate o un numero significativo di operazioni in filiale (più di 10 nell’ultimo anno), non saranno trasferiti automaticamente alla nuova banca. Ad oggi, per coloro che sono passati ad Isybank ma vorrebbero tornare alla propria banca, è necessario chiudere il conto online (sull’app di Isybank) e riaprirlo in filiale Instesa Sanpaolo.

Come funziona Isybank

Antonio Valitutti, CEO di Isybank, ha dichiarato che attualmente la banca online conta 350.000 clienti, di cui 80.000 acquisiti direttamente sul mercato, senza alcun obbligo di trasferimento da Intesa Sanpaolo. Isybank registra un aumento costante di 500 nuovi clienti al giorno e circa 15.000 al mese. Si prevede un ulteriore aumento significativo del numero di clienti a partire da aprile 2024, data di completamento del trasferimento dei conti. Questi clienti godranno di condizioni più vantaggiose rispetto alla loro situazione precedente.

Il 75% dei clienti migrati ha un canone mensile gratuito, e l’indice di soddisfazione pare essere molto alto. Ad oggi, vi sono piani ambiziosi: Isybank mira ad acquisire un milione di nuovi correntisti entro il 2025. La banca online si concentra soprattutto sui clienti under 35, che secondo i dati, preferiscono una gestione completamente digitale del conto corrente tramite app e non richiedono l’assistenza di una filiale. Per quanto riguarda i più giovani, è stato creato un conto dedicato agli under 35, con canone zero. Tale offerta include prelievi gratuiti in tutto il mondo e bonifici istantanei gratuiti per sempre, in anticipo rispetto alle future normative dell’Unione Europea che già ha aaccettato questa novità per tutte le banche.