Ambulanza, se la vedi dietro di te non devi accostare: la legge dice questa cosa | Farlo ti farà prendere una multa

Attenzione a tutte le regole della strada: ce ne sono alcune a cui potreste non fare mai riferimento, si rischiano multe.

Quando viaggiamo con il nostro veicolo privato è importante ricordare tutte le regole elencate in un codice importantissimo, che può contenere possibili illeciti che possono prevedere una sanzione pecuniaria o persino penale.

Alcuni incidenti possono infatti causare la fattispecie di omicidio colposo, mentre le multe per alcuni tipi di infrazioni possono arrivare a delle cifre veramente esorbitanti.

Anche un semplice parcheggio o una sosta in doppia fila, che capita a tutti di fare una volta nella vita quando si hanno delle commissioni veloci da fare, può causare dei gravi incidenti potenzialmente, pertanto ogni illecito stradale, anche piccolo, può sfociare in illeciti assai peggiori.

Oggi vediamo quali sono le regole in caso di passaggio di un’ambulanza con le sirene accese: non basta accostare, anzi. Vediamo come bisogna comportarsi in questi casi.

Ambulanza, come comportarsi in strada

Il Codice della strada contiene moltissime norme, e non sempre si riesce a stare al passo con le modifiche che vengono fatte anche per adeguare questo tipo di normativa ai cambiamenti in ambito di viabilità.

Un esempio lampante è quello dei monopattini elettrici, che da un po’ necessitano di una targa e soprattutto chi lo utilizza in strada deve assolutamente indossare il casco.

Un importante accorgimento

Ma, quindi, come dobbiamo comportarci alla guida in strada quando dietro di noi si palesa una ambulanza con la sirena accesa? Di certo, la cosa importante è lasciarla passare il prima possibile, eppure nel fare ciò bisogna fare attenzione a tutto ciò che ci circonda.

Infatti c’è una precisa normativa del Codice della Strada che parla di intralcio, ovvero l’articolo numero 141: questo ultimo impone agli automobilisti di tenere una velocità tale da non giungere a una velocità troppo bassa. In questo ultimo caso, infatti, si potrebbe rappresentare un intralcio o un pericolo per gli altri conducenti. Infatti, la sanzione per chi procede troppo piano è una multa che può andare da un minimo di 41 euro ad un massimo di 168 euro. Nel fare spazio all’ambulanza, quindi, bisogna sempre fare attenzione al comportamento degli altri automobilisti, per non rischiare di fare un illecito seppure nel tentativo di non commetterne un altro.