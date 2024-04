Isee da quest’anno cambia tutto: ti serviranno questi documenti | Comincia subito a cercarli

Novità in arrivo da parte dell’Ente che si occupa della dichiarazione Isee, utile per tutta una serie di richieste.

Da quest’anno vi sono delle novità per quanto riguarda il calcolo dell’ISEE, un documento che permette al cittadino di posizionarsi in una graduatoria di meritevoli per dei bonus o semplicemente per comprendere e certificare a quale fascia di reddito appartiene.

Sono ormai diversi anni che l’ISEE è necessario per diverse pratiche, basti pensare, tra le più banali, al pagamento della retta dell’Università pubblica, che, oltre alla prima, è divisa per fasce di reddito: ovviamente chi ha un reddito più basso paga meno e viceversa.

Non solo: questa dichiarazione è utile anche per ottenere bonus come ad esempio il bonus psicologo, per il quale c’è una precisa graduatoria anche piuttosto gremita da quando è stata aperta la possibilità di fare richiesta, e anche per una serie di altri bonus che si basano sul reddito del nucleo familiare.

Quest’anno sembra vi siano state delle modifiche che riguardano i principali documenti che sono necessari per poter richiedere il calcolo dell’Isee: ecco quali sono.

Tanti i documenti da presentare

Il documento Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) è dunque necessario per “riassumere” quale sia la situazione economica del nucleo familiare al quale si appartiene.

Il primo passo per poterlo ottenere è la DSU, ovvero dichiarazione sostitutiva unica, informazioni anagrafiche, reddituali e patrimoniali relative a ogni singolo membro che va a comporre il nucleo familiare. Bisogna tenere presente che l’Isee fa riferimento al reddito a partire dai due anni solari precedenti, dunque, nel caso di quest’anno, al 2022.

I passaggi da fare per ottenerlo

Le strade per ottenere l’isee non sono univoche, ce ne sono, infatti, diverse: intanto, per ottenere la dsu, è possibile rivolgersi al caf oppure utilizzare il servizio online dell’INPS.

Il fatto che molti servizi stiano subendo una digitalizzazione è un grande vantaggio per l’utente: se i sistemi non sono precisi si rischiano senza dubbio errori, ma allo stesso tempo si risparmia la quota da consegnare al professionista per il lavoro e si evitano errori di tipo umano. La documentazione necessaria per predisporre la DSU all’Isee 2024 comprende: stato di famiglia, codici fiscali di ogni componente del nucleo familiare, documenti di identità, dichiarazione dei redditi (Unico o 730), contratto d’affitto se presente con copia dell’ultimo canone versato, saldo conti correnti, estratti conto con giacenza media dei depositi precedenti al 31 dicembre 2022, eventuali investimenti, assicurazioni, atti notarili, certificati di possedimenti immobili, targhe di veicoli di proprietà.