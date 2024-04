Inps, nuovo bonus sulla busta di Aprile: prendi 90€ in più senza limiti di Isee | Un grande regalo

In arrivo una nuova sorpresa in busta paga per i lavoratori, 90 euro in più senza alcun limite Isee: come funziona e a chi spetta.

Gli ultimi anni sono stati segnati dalle molteplici sigle sindacali che hanno indetto continui scioperi dei lavoratori. Questo perché alcuni Contratti Nazionali del Lavoro non sono stati aggiornati come previsto, andando ad intaccare l’operato di diverse categorie.

Tale situazione non poteva far altro che alimentare il malcontento generale di lavoratori sempre più stremati da situazioni instabili e salari talmente bassi da non coprire le spese quotidiane. Una situazione, questa, che si è riversata inevitabilmente sull’operato. Da qui insegnanti in costante sciopero, addetti di logistica in ribalta, intere città bloccate e disguidi su ogni fronte.

Vista la situazione dove a gravare è stato il rendimento degli stessi lavoratori, nonché il normale andamento, lo Stato sembra aver preso provvedimenti, soprattutto per alcune delle categorie di lavoratori maggiormente colpiti. Per questo motivo alcune categorie colpite hanno potuto notare aumenti, nonché conguagli nella busta paga di marzo.

Ad un passo verso i diritti

La totalità di dipendenti ha notato un aumento in busta paga, ma questo a seguito di una riduzione IRPEF nel 2024. A giovare di aumenti consistenti, però, sono state alcune categorie specifiche. Tra questi rientrano i docenti, i collaboratori scolastici e gli assistenti amministrativi, solo per citarne alcuni. Tuttavia, sembra che presto ci sarà un discorso simile che coinvolgerà un’altra categoria di lavoratori.

I lavoratori che riceveranno un aumento in busta paga

Nonostante i dipendenti siano ancora in attesa del rinnovo del Contratto Nazionale del Lavoro, tuttonotizie.eu, ci riporta una buona notizia, ossia che vi sarà un aumento in busta paga sin dal prossimo mese di aprile. C’è da precisare che questi 90 euro (89,60 per la precisione), non saranno erogati già dalla prossima busta paga in forma piena, ma si tratterà di un incremento che andrà a salire, fino ad aumentare in maniera più significativa dal mese di ottobre.

I lavoratori che avranno motivo di gioire sono quelli impiegati nel settore delle spedizioni, dei trasporti merci e dei servizi logistici. Per loro, ci sarà un aumento salariale che varierà a seconda del ruolo ricoperto in questo specifico ambito lavorativo.

Secondo quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, per i casi di ritardato rinnovo, a partire dal 1° aprile 2024 le aziende saranno tenute a fornire un acconto, definito anche come ‘copertura economica’, pari al 40% dell’indice dell’inflazione registrata nell’anno precedente. Se il mancato rinnovo del contratto collettivo persiste oltre i 6 mesi, quindi oltre il 30 settembre 2024, la percentuale dell’acconto economico aumenterà al 60%.

Questo incremento rappresenta una svolta positiva e, fortunatamente, in attesa della revisione del Contratto Nazionale del Lavoro, molti dipendenti vedranno un incremento meritato nei loro redditi.