Pensioni, ad aprile la brutta sorpresa: purtroppo non arriverà come al solito | È successo davvero

I cedolini delle pensioni di aprire vedono ulteriori variazioni, sia nell’importo che nella data di erogazione.

Buone notizie in arrivo, sebbene non per tutti. Le pensioni di aprile promettono di essere più sostanziose grazie alla riforma dell’Irpef, che ha eliminato l’aliquota del 25% producendo i primi effetti già a marzo, e agli arretrati relativi all’inizio dell’anno. Tuttavia, è importante fare attenzione alle addizionali locali, poiché i consigli comunali di alcune città hanno deciso di aumentare le percentuali applicate alle pensioni; condizione che potrebbe vedere una leggera diminuzione nell’importo.

Pensioni di aprile 2024: le modifiche di importo

I pensionati vedranno a marzo dei risparmi sulle tasse grazie alla riforma dell’Irpef. Le simulazioni mostrano che, per redditi annuali di 16.000 euro, l’IRPEF sarà leggermente inferiore rispetto a prima, con un risparmio di circa 20 euro. Questa condizione si estende anche per redditi più alti.

Già a partire dal mese di marzo, l’Inps ha iniziato a pagare pensioni più alte a seguito delle modifiche apportate alla legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef). La riforma ha comportato l’eliminazione dell’aliquota fiscale del 25% e l’estensione dell’intervallo fiscale al 23% per i redditi fino a 28.000 euro all’anno. In pratica, questo ha portato a una diminuzione delle tasse pagate dai pensionati su redditi inferiori a tale soglia.

Il cedolino di aprile però, includerà anche i conguagli Irpef per coloro che devono ancora pagare le tasse dell’anno precedente e le addizionali comunali. Tale condizione influenzerà inevitabilmente l’importo netto delle pensioni. In alcuni comuni, le percentuali delle addizionali comunali sono aumentate rispetto all’anno precedente.

In sostanza, i pensionati vedranno nel complesso un aumento netto nelle loro pensioni grazie a queste misure, ma potrebbero non sentire alcuna variazione significativa a causa di un ulteriore riduzione che si estenderà solo fino ad aprile, e non per tutti. Si tratta di un leggero calo nel cedolino che si è già palesato a gennaio e febbraio 2024, con lo scopo di recuperare le tasse Irpef.

Pensioni aprile 2024: ritardi nei pagamenti

Oltre alla variazione di importo che sarà in rialzo o in discesa per alcuni pensionati, anche la data di pagamento sarà differente a causa del contrasto con la Pasqua. Sebbene la festività cada di domenica, pasquetta, ossia il 1°aprile, è festivo. A tal proposito, l’accredito dell’assegno avverrà con il primo giorno bancabile del mese, il 2 aprile.

Ad ogni modo, ogni 20/22 del mese precedente all’erogazione della pensione è possibile visionare online l’importo e i dettagli del proprio cedolino mediante il sito dell’INPS, accessibile con credenziali SPID; CIE o CNS.