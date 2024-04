Egitto, svelato dopo millenni il vero volto di Cleopatra: nessuno pensava fosse così | È inquietante

Un’immagine totalmente diversa da quello a cui siamo abituati: alcuni ricercatori sono riusciti a ricostruire il volto di Cleopatra.

“Un misto di etnie”, così i ricercatori hanno voluto descrivere quel volto che, per milioni di anni è stato illustrato in maniera diversa, e a quanto pare, anche alquanto fantasiosa. Noi tutti nel nostro immaginario vediamo Cleopatra come una donna dalla folta chioma liscia e la classica frangia che la caratterizza. Eppure l’Università di Cambridge sembra aver dato un nuovo volto alla regina d’Egitto, colei che prese il trono a soli 17 anni, ma morì suicida a soli 39 anni dopo la morte di Antonino. Si parla di un periodo, questo, che risale al 30 avanti Cristo.

Il vero volto di Cleopatra: la foto

Occhi grandi, svegli e pieni di curiosità; ma anche labbra carnose, naso importante, ma al contempo sinuoso, nonché un’acconciatura riccia raccolta in numerose trecce attaccate alla cute: così di mostra il volto della ‘nuova’ Cleopatra. Questo, infatti, pare essere il vero volto della regina d’Egitto, mostrata mediante un’immagine tridimensionale da un gruppo di studiosi dell’Università di Cambridge.

Attraverso lo studio di oggetti antichi, dipinti, frammenti e perfino un anello, insieme all’analisi della storia della sua famiglia, gli studiosi hanno cercato di ricomporre un quadro fedele della figura di questa sovrana dell’antichità.

l risultato di questo meticoloso lavoro è stato sorprendente. Contrariamente allo stereotipo comune, il volto di Cleopatra non corrisponde esattamente all’immagine tradizionale che ci siamo fatti di lei. I suoi occhi, l’ovale del viso e i capelli, invece di essere lisci e scendere sulle spalle, sono rivelati come mossi e ordinati. Inoltre, le sue labbra non sono sottili ma piene, contribuendo a dare al suo volto un aspetto distintivo e affascinante.

Una ‘bugia’ durata per anni

Sebbene l’immagine sia sorprendente già di per sé, le ricerche hanno dimostrato che tale volto è decisamente più accurato rispetto a quello riprodotto in passato. La vera sorpresa è stata la scoperta che i tratti di Cleopatra sembrano riflettere un mix di etnie diverse, con lineamenti più europei che africani. Questa rivelazione ha scatenato un vivace dibattito tra gli studiosi e ha catturato l’attenzione dei media internazionali.

Alcuni giornali inglesi hanno addirittura affermato con una certa sicurezza che questo nuovo volto di Cleopatra è più convincente dell’effige su una moneta del 32 d.C., suggerendo che potrebbe essere la rappresentazione più accurata della regina fino ad oggi.

La ricostruzione del volto di Cleopatra è stata realizzata al computer, e sembra ritrarre la regina nel suo momento iniziale di giovinezza, ossia quando salì al trono.