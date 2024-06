Lo stipendio per questa posizione è di 3000€: le aziende non trovano mai nessuno | È un lavoro pazzesco

Lo stipendio che tutti vorrebbero ma il lavoro che nessuno accetta: scopri perché questa posizione non ha candidati.

Sempre più spesso, sentiamo soprattutto i giovani che si lamentano di retribuzioni minime, scarse, che non bastano neanche a coprire le spese mensili necessarie. Per questo, cercano di addentrarsi in lavori che promettono loro guadagni stellari, ma a che prezzo? Chiaramente, i soldi sono importanti per poter vivere dignitosamente, ma anche il tempo libero è importante e nessuno vuole più trascorrere tutta la sua vita sul posto di lavoro.

Occorrerebbe trovare il giusto compromesso, per avere una garanzia economica e per avere anche il tempo per godersi ciò che si guadagna. Per questo, ti suggeriremo una posizione che, al momento, non sta riscontrando tantissimi candidati, ma che potrebbe svoltare il tuo modo di concepire il rapporto soldi-lavoro.

È una professione ancora in via di espansione, specie nel nostro Paese ed è anche una delle più ricercate dalle aziende. All’estero, questa mansione ha già preso il via da tempo, tanto da essere pagata ancora più profumatamente. Scopriamo insieme cos’è che ti farà guadagnare circa 3.000 euro al mese.

Un lavoro da sogno

Il lavoro che ti permetterà di portare a casa uno stipendio tutt’altro che striminzito è quello dello sviluppatore di sistema. Per chi ricopre una posizione junior, la paga si aggira attorno ai 24.000 euro all’anno, mentre chi è assunto come senior arriva a guadagnare fino a 45.000 euro. Chi sceglie, invece, di trasferirsi all’estero per esercitare lì la professione di software developer, avrà uno stipendio ancora più ricco. Studiare in questo campo, dunque, può essere davvero un ottimo investimento, a patto che il settore sia perfettamente allineato con le tue attitudini e con le tue capacità. È un mondo complicato, non c’è dubbio, ma con lo studio giusto non c’è niente che sia impossibile.

Sarà fondamentale la conoscenza dei linguaggi di programmazione, come C e C++, Assembly e Python e, chiaramente, si deve avere una comprensione approfondita di tutti i sistemi operativi. Il computer deve essere la tua casa, devi conoscerne ogni angolo, ogni strumento e ogni sistema che esso racchiude. Ovviamente, una laurea in informatica o in ingegneria informatica sono alla base per questo genere di percorso. Mentre, in Italia, è possibile guadagnare fino a 3.000 euro al mese, con questa professione, negli Stati Uniti potrai guadagnare circa 80.000 dollari l’anno, in Canada 66.000 dollari, nel Regno Unito 62.000 e in Australia 60.000. Ma, vediamo ora quali sono le principali mansioni dello sviluppatore di sistema.

Di cosa si occupa lo sviluppatore di sistema

Lo sviluppatore di sistema si occupa della creazione e della progettazione di componenti del sistema operativo, driver e altre parti del software di base. Inoltre, deve essere in grado di migliorare l’efficienza e le prestazioni del sistema, oltreché riconoscere i risolvere i bug di sistema.

Un bravo software developer deve saper lavorare in team e deve essere consapevole di doversi aggiornare continuamente, perché questo mondo è in continua evoluzione. Così come lui, anche i sistemi devono essere aggiornati periodicamente, per poterne garantire la massima sicurezza e migliorarne la compatibilità con nuovi hardware o software.