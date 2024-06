Inps, centinaia di posti di lavoro disponibili: basta questo titolo di studio | Lo stipendio è altissimo

Sta per aavvenire il lancio di un nuovo concorso Inps che darà la possibilità a più di 500 candidati di lavorare con l’ente senza la laurea.

L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, da sempre, mette a disposizione diverse opportunità lavorative volte a implementare personale nelle sedi di riferimento. Per il triennio che va dal 2023 al 2026 sono previste circa 2.000 assunzioni, tutte tramite concorsi pubblici.

Per tutti coloro che stavano aspettando il prossimo concorso, l’Istituto ha annunciato un nuovo concorso pubblico per l’assunzione di 585 figure a tempo indeterminato presso le varie sedi territoriali. La notizia più interessante? Per partecipare non è necessario aver frequentato l’università e possedere una laurea: basta il diploma di scuola superiore.

Si tratta di un’occasione da cogliere al volo, poiché solitamente per accedere ai concorsi Inps è necessario possedere una laurea triennale, specialistica o magistrale, in base alle competenze richieste per la determinata posizione lavorativa.

Concorso Inps 2024: requisiti e informazioni

Per chi aspira a un impiego stabile e soddisfacente, il nuovo concorso Inps rappresenta un’opportunità imperdibile. L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha annunciato l’assunzione di 585 nuove figure a tempo indeterminato presso le sue sedi territoriali.

Il concorso è aperto ai diplomati di scuola secondaria di secondo grado. Attualmente, non sono specificati i tipi di diploma accettati né eventuali restrizioni. Tuttavia, ciò non significa che avere una la laurea raappresenta un limite per questo concorso: chi possiede un titolo di studio superiore, come una laurea triennale o magistrale, avrà un vantaggio, poiché potrà beneficiare di un punteggio aggiuntivo nella valutazione dei titoli.

Per quanto riguarda i dettagli, non ci sono limiti di età o altre soglie di sbarramento, rendendo il concorso accessibile a una vasta platea di candidati. I vincitori saranno assunti con un contratto a tempo indeterminato in area B, con il titolo di assistenti.

Prove del concorso

Le informazioni dettagliate sulle modalità di selezione sono ancora in fase di definizione, ma è probabile che il concorso seguirà la tradizionale struttura per titoli ed esami. Ci si aspetta una prova preselettiva con quiz a risposta multipla, seguita da una o due prove scritte e una prova orale.

Le prove scritte e orali includeranno la verifica delle conoscenze in lingua inglese e degli strumenti informatici, competenze fondamentali per il ruolo. Le date e le sedi delle prove non sono state ancora comunicate ufficialmente, ma solitamente i concorsi Inps si svolgono a Roma, sede unica a livello nazionale.

Il lancio del concorso non è ancora noto, ma è possibile visionare tutti i concorsi in tempo reale sul portale Inps, nella sezione ‘Bandi di Concorso’. Infine, è bene ricordare che le stesse candidature per la partecipazione avverranno sul portale istituzionale secondo le modalità indicate.