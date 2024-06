Multa sul parabrezza con la macchina parcheggiata perfettamente: la stanno facendo a tutti | Ecco perchè

Non importa se l’auto è parcheggiata in maniera eccelsa: se viene trascurato questo dettaglio, la multa può superare le centinaia di euro.

Come noto, il Codice della Strada non ammette eccezioni, figuriamoci se queste sono il frutto di negligenza e distrazione. Basti pensare alle numerose sanzioni che vengono inflitte per alcuni atteggiamenti adottati dal conducente: in Italia – come in altri paesi – non è possibile trasportare animali a bordo senza apposita gabbia. Questo atteggiamento implica una modesta sanzione che può raggiungere 335 euro.

Per non parlare del mancato rispetto delle precedenze, o il semplice sorpasso in autostrada dalla destra (vietato dall’articolo 43 del codice della strada). Anche per quest’ultimo atteggiamento, la multa si aggira intorno ai 300 euro. Su questo argomento, potremmo dilungarci all’infinito.

Tuttavia, una delle maggiori cause di sanzioni è proprio il parcheggio: sostare il veicolo in maniera scorretta o in luoghi vietati, prevede talvolta anche la rimozione forzata. In questo caso, il parcheggio può essere perfetto, la posizione eccelsa, ma un piccolo dettaglio può comunque far scattare sanzioni non di poco conto.

La multa per le auto a rischio furto

L’arrivo dell’estate potrebbe essere il momento giusto per godersi sole, mare e anche incappare in una sanzione. Durante una giornata calda, può capitare di fermarsi per un gelato e, nella fretta, dimenticare il finestrino della macchina aperto o, peggio, di chiudere l’auto. Questo dettaglio, non solo può mettere a rischio la sicurezza dell’auto, ma ha delle conseguenze importanti per il codice della strada.

Oltre il danno la beffa, penseremo, ma secondo l’articolo 158 del codice della strada, durante la sosta, il proprietario del veicolo deve adottare tutte le misure opportune affinché il mezzo sia in sicurezza e impossibilitato all’utilizzo da parte di persone non autorizzate. Questa norma, apparentemente severa, è pensata per prevenire comportamenti negligenti che potrebbero facilitare il furto del veicolo.

La sanzione

Lasciare il finestrino aperto o le chiavi in auto può risultare molto costoso, poiché oltre al rischio di furto, le sanzioni non sono trascurabili: per le due ruote, le multe variano dai 24 ai 97 euro, mentre per le quattro ruote si va da 41 a 168 euro. Una disattenzione può quindi avere conseguenze economiche significative. Ma non solo. In caso di incidente, l’assicurazione potrebbe rifiutarsi di coprire i danni se l’auto era stata lasciata aperta senza una valida ragione. Oltre al danno economico, dunque, c’è anche il rischio di dover pagare di tasca propria per una negligenza.

Come già accennato, il Codice della Strada punisce non solo il furto, ma anche i comportamenti poco attenti dei conducenti. Chiunque lasci l’auto aperta o addirittura le chiavi dentro, infatti, genera un’allettante opportunità per i ladri, che potrebbero rubare il veicolo o utilizzarlo per commettere altri reati o causare incidenti.