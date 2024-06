Multe, enormi rimborsi se fai così: ti ridanno i soldi che hai già pagato | Ecco perché

Una procedura piuttosto semplice per ottenere un rimborso direttamente dalle casse statali: ecco come è possibile averlo.

Oggi parliamo di multe relative a infrazioni del codice stradale, la normativa che comprende tutte quelle leggi che devono essere applicate nel momento in cui si guida un qualunque mezzo sulla strada e che garantiscono la sicurezza propria e di chiunque occupi le strade.

In alcune città può apparire complicato seguire le regole, ad esempio il problema del parcheggio in alcune zone, soprattutto quelle centrali, delle metropoli italiane è davvero consistente, pertanto in alcuni casi si tende a lasciare l’auto parcheggiata non proprio nel modo più corretto andando incontro a sanzioni.

Per non parlare dei limiti di velocità, in certe zone davvero impensabili nel senso che sono molti gli automobilisti che si lamentano, talvolta, di limiti troppo stringenti su strade rettilinee con asfalto regolare.

Ci sono alcune circostanze che permettono di chiedere un rimborso delle multe, anche se sono state già pagate: vediamo quali sono e come avanzare questo tipo di domanda agli enti che se ne occupano.

Il ricorso

Le multe stradali, come molti già sanno, possono essere contestate tramite la procedura del cosiddetto ricorso, che, però, deve essere effettuato entro tempi previsti dalla legge, ovvero entro trenta giorni dalla ricezione della multa per il Giudice di Pace o entro 60 giorni dalla stessa per il Prefetto.

Molti, però, si stanno chiedendo come fare nel caso in cui abbiano già pagato la multa e avendo poi scoperto, in seguito, che si trattasse di una sanzione ingiusta: in questo caso rientra l’eventualità di essere stati sanzionati per colpa di un autovelox non omologato.

Le multe pagate

Un altro aspetto che va influendo sul pagamento di multe anche se ingiuste è il fatto che, nel caso in cui venga pagata entro 5 giorni dalla stesura del verbale inerente, è possibile pagare soltanto il 30% usufruendo della riduzione prevista in questi casi.

Nonostante ciò, la legge non prevede che sia possibile effettuare ricorso nel caso in cui la multa sia stata pagata, in quanto per essere contestata, la sanzione non deve essere stata soddisfatta da parte del cittadino. Pertanto, se ricevete una multa che vi sembra ingiusta, allora è meglio attendere a pagarla e riflettere se fare ricorso.