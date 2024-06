730, finalmente recuperi questa spesa odiosa: dillo subito al commercialista | Gli devi portare lo scontrino

Scopri cosa puoi detrarre dal 730 di quest’anno: ti basterà portare lo scontrino al tuo commercialista e il gioco è fatto.

È arrivato quel fatidico momento dell’anno in cui deve essere compilato il 730. La dichiarazione dei redditi è importante, perché ti permette di essere in regola con la legge ed, eventualmente, di essere risarcito per delle spese che hai affrontato durante l’anno precedente.

Infatti, oltre ai classici CU, ovvero le certificazioni uniche che attestano i redditi di lavoro indipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e anche i corrispettivi provenienti dai contratti di locazioni brevi, il commercialista avrà bisogno anche di altre fatture.

Finalmente, nell’anno corrente, potrai detrarre anche una spesa che hai sostenuto nel 2023 e che ti è parsa davvero odiosa. Ora, però, quella spesa potrebbe farti riguadagnare una piccola cifra, quindi non perdere questa occasione. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Quale visita medica poter detrarre

Sicuramente, non ti sarà nuovo il fatto che con il 730 puoi detrarre alcune spese mediche sostenute a tuo nome, ma da quest’anno c’è una grandissima novità. Le spese sanitarie che sono considerate per l’agevolazione fiscale sono il ticket per visite mediche e medicinali, farmaci, dispositivi medici, visite mediche, ricoveri ospedalieri, certificazioni mediche e altre prestazioni sanitarie, come la seduta dallo psicologo o dal fisioterapista.

Nel 2024, però, c’è anche un’altra spesa che può rientrare nelle detrazioni. Si tratta della visita per il rinnovo della patente. La detrazione che riguarda le spese mediche è pari al 19% ed è riconosciuta solo qualora si presenti, al commercialista, lo scontrino e tutta la documentazione necessaria che attesti che la spesa sia avvenuta realmente. La detrazione non riguarda solo te, ma anche tutti i familiari a carico.

Limiti di spesa per la detrazione

La detrazione del 19% è applicabile su spese superiori a 129,11 euro. Per quanto riguarda la visita per il rinnovo della patente, devi fare attenzione a presentare una documentazione che differenzi la spesa per la visita da quella pagata per il servizio della scuola guida. Inoltre, il pagamento deve essere stato effettuato con strumenti tracciabili.

Una volta che avrai tutto il necessario, potrai portarlo al tuo commercialista, affinché questo compili il 730 con tutti i tuoi dati, i tuoi redditi e le tue spese. Dopodiché, l’Agenzia delle Entrate si occuperà di visionare il modello ed, eventualmente, rimborsarti una determinata cifra, entro la fine dell’anno corrente.