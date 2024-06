Maglietta sul parabrezza, se la vedi non toglierla: corri via e chiama i carabinieri | Ti derubano così in 3 minuti

Una nuova tecnica truffaldina si rivela davvero pericolosa per gli automobilisti: mai scendere dal veicolo in questi casi.

Possedere un veicolo al giorno d’oggi è considerato un lusso; basti pensare ai costi da affrontare per il solo mantenimento. Tuttavia, ogni bene di valore che si rispetti è naturalmente esposto a rischi, quali il furto dello stesso. Non è poi così strano che in Italia vengano rubati veicoli, soprattutto nelle grandi città dove il fenomeno non sembra calare. Per quanto possa sembrare un’evenienza rara se non vissuta in prima persona, essere derubati della propria auto è davvero semplice, soprattutto quando i malviventi attuano tecniche, tanto ambigue quanto efficaci.

Ricorderemo il caso del mazzo di chiavi posto per terra di fronte all’auto, dove l’ignara vittima esce dal veicolo poiché chiamata da qualcuno. In questo caso, il malvivente n° 1 chiede al conducente se il mazzo è di sua proprietà, mentre il n° 2, sarà pronto a rubargli i valori, se non l’auto stessa. Ma questo è solo un esempio delle tecniche più variegate a cui si può cadere in trappola senza nemmeno accorgersene. Una tra tutte è quella della maglietta, tanto semplice quanto pericolosa per la stessa vittima.

Non uscire mai dall’auto

Possiamo chiamarla ingenuità, o addirittura noncuranza, ma la verità è che non è semplice intercettare il raggiro durante la frenetica routine quotidiana, soprattutto quando questo si presenta subdolo e veloce. Una maglietta sul parabrezza, alla fine, potrebbe essere il risultato di un indumento steso e caduto con il vento, o la conseguenza di un passante che, alla sua vista, non ha voluto lasciarlo a terra. Insomma, i pensieri sono tanti, ma la reazione di un conducente che si reca in auto è sempre la stessa: quello di toglierlo. Peccato però, che questa non è altro che una truffa nota, putroppo, sempre attuale.

Come funziona la truffa della maglietta

Il funzionamento è sempre lo stesso: uno dei due complici posiziona l’indumento sul parabrezza dell’auto, assicurandosi che questo sia posto in modo che la vittima non si accorga dell’oggetto estraneo, almeno fino a quando non apre la portiera dell’auto a distanza. Ancor meglio se il conducente ha già posato l’eventuale borsa all’interno del veicolo, poiché nel momento in cui scenderà per togliere la maglia, il secondo complice si preoccuperà di prendere furtivamente gli averi.

La situazione ideale però, si presenta se il parcheggio è comodo: sono stati molti i casi segnalati dove i criminali non si sono limitati a rubare borsa e telefono, ma anche l’automobile. Questo, facendo retromarcia nel momento in cui la vittima è scesa dall’auto. Ma cosa fare in questi casi? Come detto in precedenza, è bene non scendere dall’auto, chiudersi all’interno del veicolo e chiamare repentinamente le Forze dell’Ordine.