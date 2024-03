Patente, a 68 anni divieto di guida e multa da 1200€ | È legge

Scopri il nuovo divieto sulla guida dopo i 68 anni: se non rispetti la legge, rischi di metterti nei guai e di pagare una multa salata.

Una notizia sconvolgente per i cittadini italiani che hanno più di 68 anni è che non sarà più consentita loro la guida. Questo annuncio ha generato uno stupore generale, causando preoccupazione nella fetta di popolazione che si avvicina a questa età. Se non rispetti la legge, inoltre, rischi persino di dover pagare una multa salata, di ben 1.200 euro.

In questo articolo, cercheremo di capire che cos’è che ha spinto chi di dovere a prendere questa decisione, arrivando a vietare la guida ai cittadini al di sopra dei 68 anni. Infatti, pare che il rinnovo della patente diventi sempre più complicato, soprattutto una volta superati i 60 anni.

In seguito, parleremo sia del tempo di validità della patente sia di tutti gli altri fattori che possono portare alla sua sospensione. Forse, non sei a conoscenza di molti dettagli che, invece, dovresti apprendere immediatamente, per non rischiare di andare contro la legge.

Perché non potresti rinnovare la tua patente

Come ben saprai, con l’aumentare dell’età diminuisce il periodo di validità della patente. Infatti, tra i 18 e i 50 anni, il rinnovo è previsto ogni 10 anni, mentre in seguito sarà ogni 5 anni, fino ad arrivare a essere ogni 2 anni, una volta che avrai superato gli 80 anni. Ciò accade perché l’avanzare dell’età comporta anche l’insorgere di alcuni problemi e patologie che potrebbero interferire con la tua prontezza alla guida. Dunque, potresti diventare un pericolo per te stesso e per tutti coloro che incrocerai sulla strada.

C’è un articolo in particolare, del Codice della Strada, che si occupa proprio di una determinata categoria di veicoli e di guidatori. Si tratta dell’articolo 115 e sembrerebbe essere entrato in vigore proprio per evitare di creare ulteriori pericoli in strada. Vediamo di cosa si tratta nello specifico.

L’articolo 115 del Codice della Strada

Questo articolo vieta la guida di veicoli adibiti al trasporto professionale una volta superati i 68 anni. Tale restrizione viene applicata a camion, autoarticolati e autotreni, con una massa superiore a 20 tonnellate, ma anche a mezzi di trasporto pubblico come autobus e autosnodati.

Se non rispetti la legge, rischi di venire beccato e dover pagare una multa salata, dal valore di 1.200 euro. Come se non bastasse, rischi anche il ritiro immediato della patente, quindi fai attenzione a tutte le regole, prima di immetterti sulla strada.