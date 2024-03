Pasquetta 2024, ecco il bonus che aspettavi da anni: riprendi tutto quello che hai speso

Scopri il Bonus Pasquetta 2024, dedicato proprio a te: potrai godere di tutte le agevolazioni di cui non hai goduto fino ad ora, ecco come.

I bonus previsti per questo nuovo anno pare facciano gola a parecchi italiani. Infatti, sono molti gli aiuti lanciati dal Governo, a sostegno delle famiglie che fanno più difficoltà ad arrivare a fine mese. I rincari hanno reso la situazione ancora più difficile e sempre più persone si trovano a dover rinunciare alle spese extra, per sostenere quelle obbligatorie, quali bollette e tasse.

Tuttavia, per Pasquetta 2024 è previsto un aiuto notevole, che riguarderà un settore in particolare, di cui ti parleremo a breve. Inoltre, ti daremo tutti i dettagli necessari per inviare la domanda, sottolineando i requisiti da possedere per poter usufruire di questo bonus.

Può darsi che il sostegno economico riguardi anche te, quindi vediamo subito tutto ciò che concerne questa nuova iniziativa, per non perdere la possibilità di godere di agevolazioni tutt’altro che scontate.

Bonus gasolio 2024

Presto, partirà il programma di incentivi per il gasolio, con il rimborso delle spese sostenute nel primo trimestre del 2024. A partire dal giorno di Pasquetta e, quindi, dal primo aprile, potrai presentare la domanda per poter richiedere questo bonus. Il sostegno, nello specifico, è destinato alle aziende di trasporto su strada ed equivale a 214,18 euro ogni mille litri di carburante acquistato. Ovviamente, ci sono delle indicazioni precise da seguire per inviare la domanda in modo corretto. La richiesta, infatti, deve essere fatta all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e hai tempo tutto il mese di aprile, perché la scadenza è fissata al 30 aprile 2024.

La stessa Agenzia, con l’informativa 172030/RU del 20 marzo 2024, ha reso pubblici tutti i dettagli e i requisiti per accedere a questo beneficio, in modo tale da fare avere un quadro chiaro a tutti coloro che fossero interessati. Per inviare la domanda, puoi scegliere due strade: quella tecnologia, attraverso il sito web dell’Agenzia oppure quella tradizionale, in forma cartacea. Vediamo, ora, cosa occorre specificare nella richiesta.

Come compilare la richiesta

Nella richiesta, è necessario specificare se vuoi ricevere il rimborso in denaro, indicando i codici BIC e IBAN, o se preferisci utilizzare il metodo di compensazione tramite il modello F24.

Questo bonus, che partirà da Pasquetta 2024, è destinato a tutti quei soggetti impegnati nel trasporto di merci con veicoli di massa massima superiore a 7,5 tonnellate.