Inps, la nuova circolare fa esultare gli Italiani: In pensione si va da quest’età da oggi

La nuova comunicazione Inps avverte i cittadini di una formula davvero vantaggiosa per andare in pensione anticipata prima del previsto.

Andare in pensione nel 2024 sembra essere in un certo senso più semplice. Per quanto riguarda la pensione anticipata è possibile ottenere il beneficio dopo aver soddisfatto tutti i requisiti necessari. L’Inps, nella sua circolare ha specificato tutti i dettagli, sia per l’accesso alla pensione di vecchiaia che quella anticipata. Parlando di requisiti anagrafici, lo standard prevede un pensionamento di anzianità a 67 anni, mentre la pensione anticipata è accessibile ai 64. Nonostante ciò, esiste una formula per andare prima, sia si tratti del primo che nel secondo caso. Ma andiamo per ordine.

Pensione anticipata a 63 anni

Le pensioni anticipate contributive offrono diverse opzioni vantaggiose. Nel caso in cui si volesse optare per la formula anticipata, è bene sapere che le madri possono ritirarsi dal lavoro un anno prima o ottenere un assegno pensionistico maggiorato. Tra le opzioni disponibili, infatti, ci sono sconti sul requisito anagrafico o la possibilità di avere una contribuzione più alta. Rispetto ai 64 anni di età richiesti nel sistema ordinario, è possibile andare in pensione a 63 anni o 66 (invece dei 67 canonici).

Entrando nel dettaglio, le lavoratrici madri possono anticipare l’età di accesso alla pensione di quattro mesi per ogni figlio, fino a un massimo di 12 mesi. In alternativa, possono richiedere l’applicazione di un coefficiente di trasformazione del montante contributivo maggiorato di uno o due anni, sempre a seconda del numero di figli.

Nonostante ciò, è bene precisare che ci sono alcune eccezioni da tenere in considerazione. Le agevolazioni non si applicano alla pensione anticipata ‘ordinaria’ (donne con 41 anni e dieci mesi di contributi) e all’opzione donna. Per usufruire di queste agevolazioni, è necessario passare completamente al sistema contributivo previsto dalla riforma del 1995. E nel caso si volesse optare per una pensione di tipo ordinario? Anche in questo caso è possibile lasciare il lavoro un anno prima.

Pensione di vecchiaia a 66 anni

Come nel caso sopra citato, questa opzione è dedicata alle madri lavoratrici. Una donna con 3 figli che soddisfa i requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo ha diverse opzioni. Potrebbe decidere di ritirarsi dal lavoro a 66 anni anziché aspettare l’età standard di 67 anni. In alternativa, potrebbe scegliere di andare in pensione a 67 anni, ma beneficiando di un assegno calcolato come se avesse 69 anni, ottenendo quindi un importo pensionistico più elevato.

Per ogni 100.000 euro di montante contributivo accumulato, l’assegno annuale aumenterebbe da 5.723 euro a 6.153 euro. Questo significa che accumulando più contributi durante la vita lavorativa, si potrebbe ottenere un assegno pensionistico più generoso.

In buona sostanza, queste opzioni offrono una maggiore flessibilità alle lavoratrici madri nel pianificare il loro pensionamento, consentendo loro di adattare la decisione in base alle proprie esigenze finanziarie e personali.