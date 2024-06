Patente, scatta la nuova decisione: È valida fino a 59 anni | Devi trovare un altro modo

La nuova normativa prevede che dopo i 59 anni non è possibile rinnovare la patente: la legge mette i paletti a milioni di conducenti.

La sicurezza stradale è una tematica molto trattata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, poiché rappresenta un elemento essenziale per determinare l’idoneità alla guida. Ad oggi la legge parla chiaro. Il rinnovo della patente avviene ogni 10 anni, dopodiché, più l’età avanza, più la scadenza si riduce.

Entrando nel dettaglio, gli automobilisti tra i 50 e 70 anni, vedono il rinnovo della patente ogni 10 anni; tra i 70 e gli 80 anni, il rinnovo è previsto ogni 3 anni. Infine, superati gli 80, la tempistica si accorcia a 2 anni. La normativa è chiara in materia, e negli ultimi anni è stata anche abolita la necessità di visite mediche più approfondite dopo una certa soglia d’età.

Tuttavia, alcuni limiti sono rimasti, poiché ritenuti necessari per la sicurezza collettiva. Alcuni conducenti, infatti, non possono rinnovare la patente dopo i 59 anni (solo per alcuni anni di tolleranza), sebbene non abbiano alcuna limitazione fisica o psichica.

Addio alla patente dopo i 60 anni

Non tutti i tipi di patente hanno regole e normative uguali. Alcune, raggiunta una certa età, non danno la possibilità al conducente di rinnovarla, se non previ controlli specifici che, tuttavia, consentirebbero solo pochi anni di rinnovo, per poi subire anch’essi un divieto assoluto.

Nel dettaglio, le patenti che consentono la conduzione di autobus, autocarri, autotreni e autoarticolati destinati al trasporto di persone, impongono limiti specifici per il rinnovo in base all’età. Secondo la normativa attuale, il rinnovo delle patenti per la guida di autobus e simili veicoli è limitato fino ai 60 anni di età.

Questo rappresenta un problema non indifferente per coloro che non hanno ancora raggiunto l’età pensionabile e con questo tipo di mezzi svolgono l’attività lavorativa o, ancor peggio, hanno una ditta di trasporti e lavorano attivamente. Per questo motivo, esiste una soluzione per posticipare questo limite.

Come prolungare la patente D fino ai 68 anni

Come detto in precedenza, una volta raggiunta questa soglia, la patente decade. Per coloro che necessitano del mantenimento della patente D è necessario sottoporsi a un controllo per verificare i requisiti psico-fisici prima di procedere con il rinnovo, che, anche in questo caso, ha una validità ridotta e senza alcuna possibilità di rinnovo: la proroga può estendere il limite di rinnovo fino a 68 anni.

Tuttavia, per beneficiare di questa proroga, le Commissioni Locali devono valutare annualmente la persistenza dei requisiti psico-fisici del conducente. Anche se si volesse far decadere la patente per quel tipo di mezzo, è comunque necessario effettuare il passaggio alla B, qualora si voglia continuare a guidare anche solo l’auto.