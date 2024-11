Penny Market, altro che dolce sorpresa di Natale: questo prodotto devi buttarlo subito | Puoi stare male al primo assaggio

Una sorpresa sgradita: se lo avete comprato o, ancora peggio, regalato correte ai ripari, si tratta di un articolo di Penny Market.

Un altro richiamo va a rendere dilagante una certa ansia tra i consumatori. Stavolta ad essere al centro è un prodotto legato alle feste natalizie che era in vendita presso Penny Market.

La catena tiene molto alla vendita di articoli di qualità. In questo caso, il Ministero della Salute è dovuto però intervenire per un potenziale pericolo.

Grazie ai controlli delle autorità preposte, ancora una volta il rischio alimentare è stato evitato. Chi avesse comprato questo articolo, però, non deve assolutamente consumarlo: tutti i dettagli nella segnalazione del Ministero.

Non c’è più sugli scaffali Penny Market: se lo trovate nella vostra dispensa ecco cosa fare

Generalmente i richiami previsti dal Ministero della Salute riguardano uno o più lotti di un prodotto. Questa volta, invece, il prodotto ha subito un richiamo di tutti i suoi lotti, come possiamo verificare attraverso la consultazione della nota di richiamo del giorno 15/11/2024. Il Ministero della Salute mette a disposizione di tutti i documenti relativi ai richiami di prodotti sul mercato.

Il richiamo di cui parliamo ha come oggetto un prodotto di cioccolateria, nello specifico un Calendario dell’Avvento che nasconde una piccola delizia, ognuna corrispondente ad ogni giorno che passa fino al Natale. Una coccola che si tende a regalare ad amici e parenti per fargli apprezzare anche il periodo pre-festivo. Ecco di quale marchio si tratta e nella nota viene specificato anche il produttore.

Prodotto in Polonia, il Calendario dell’Avvento richiamato per un rischio

A essere stato richiamato in toto dagli scaffali di Penny Market srl, è stato Chocola Calendario dell’Avvento da 75 grammi del marchio Chocola. Se il richiamo ha interessato tutti i lotti, la stessa cosa è avvenuta per le date di scadenza. Se trovate questo prodotto in casa, dunque, non è necessario controllare altri parametri che non siano il nome e il peso: dovete gettarlo o, in alternativa, riportarlo al supermercato dove lo avete acquistato.

A produrlo uno stabilimento in Polonia, il nome del produttore è MILLANO Sp. z o.o. S.K.A.: tutte queste informazioni sono riportate sulla nota corrispondente del Ministero della Salute. Il motivo? Sulla nota troviamo scritto: “Possibili alterazioni sensoriali (odore e sapore anomali)”. Se volete saperne ancora di più è possibile andare sul sito ufficiale di Penny Market: l’azienda si è resa disponibile per qualunque tipo di informazione o chiarimento ulteriore.