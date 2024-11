WhatsApp, l’ultima novità dei creatori per la privacy degli utenti: con un solo gesto potrai tenere lontani i disturbatori

Novità in vista per l’app di messaggistica più usata al mondo: gli utenti dovranno rinunciare a questa funzionalità

Il modo di comunicare di migliaia di persone nel mondo ha subito una svolta dal 2009, anno in cui è stata diffusa l’app di messaggistica istantanea.

Whatsapp ha acquisito tantissima popolarità in breve tempo tanto da rivoluzionare drasticamente il modo di interagire con gli altri.

Grazie ai messaggi in tempo reale e alla possibilità di condividere audio vocali, foto e video, Whatsapp ha reso tutto più immediato riuscendo anche a connettere persone provenienti da ogni parte del mondo.

I creatori di Whatsapp lavorano costantemente per rendere l’applicazione sempre più efficiente e per soddisfare le necessità di tutti gli utenti.

Gli aggiornamenti di Whatsapp

Se da un lato Whatsapp ha rivoluzionato il modo di comunicare ed interagire, dall’altro ci sono state anche moltissime sfide che i creatori hanno dovuto affrontare. Uno di questi è sicuramente la gestione della privacy, ma sono stati introdotti molti aggiornamenti che hanno l’obiettivo di migliorare l’esperienza degli utenti.

Con la possibilità di nascondere il proprio stato, l’accesso o le visualizzazioni e con la crittografia end-to-end, gli sviluppatori offrono costanti novità per migliorare ancor di più l’esperienza della comunicazione.

L’ultimo aggiornamento di Whatsapp

Gli sviluppatori di Whatsapp sono costantemente impegnati a migliorare le funzionalità dell’app di messaggistica, rendendola sempre più efficiente e funzionale. Il nuovo aggiornamento riguarda le famosissime chat di gruppo che talvolta possono diventare molto fastidiose. Gli sviluppatori dell’app, però, hanno trovato il modo per non essere inseriti in alcuna chat ed è l’utente stesso a selezionare i contatti che possono aggiungerlo in un gruppo Whatsapp. Questa funzionalità consente non solo di proteggere la propria privacy, ma anche di evitare il fastidio di centinaia di gruppi che invadono la chat.

Per applicare questa limitazione, basta seguire pochi e semplici passaggi. Come prima cosa è necessario aprire l’applicazione di Whatsapp e andare sulle impostazioni. Come riporta il sito web “menshealth.com“, nella sezione Account si possono modificare tutte le informazioni in merito alla privacy e cliccando sull’opzione “gruppi“, ci si ritrova di fronte a tre possibilità: “Tutti“, “I miei contatti” e “I miei contatti eccetto..“. Scegliendo le ultime due opzioni, solo un certo numero di selezionati potrà inviare richieste di partecipazione a chat di gruppo. Se un contatto escluso dalla lista tenta di aggiungerti ad un gruppo, gli apparirà una notifica che lo informa dell’impossibilità di questa azione. In ogni caso, potrà invitarti privatamente lasciando a te la scelta di accettare.