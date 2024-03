Pensione, da aprile la buona notizia: aumento di 256€ tondi tondi | Regalo tutto del governo

Finalmente anche per le pensioni giunge una buona notizia da parte delle istituzioni: un aumento è previsto per il mese di aprile.

La pensione sembra un sogno per i giovani lavoratori di oggi, per fortuna però i pensionati attuali sembra che nel prossimo mese potranno vedere un cospicuo aumento giungere assieme alla loro pensione di sempre.

Oggi un pensionato non riesce a vivere in modo sereno, a meno che non si tratti di una di quelle rare pensioni d’oro: certe pensioni, infatti, non arrivano nemmeno a mille euro, pertanto si tratta di una cifra con la quale è praticamente impossibile sostentarsi totalmente in maniera autonoma.

Sovente i genitori sono sostenuti dai figli stessi: anche loro, però, visti i rincari e i contratti precari, sono spesso in difficoltà nell’arrivare a fine mese, e considerare una parte dei guadagni per il sostegno ad altri, seppure familiari, può costituire una grande preoccupazione e talvolta un onere impossibile da portare avanti.

Sembra, comunque, che ad aprile si potrà avere un certo momento di sollievo visto che sono previsti alcuni aumenti: vediamo quali sono i fattori e qual è l’ammontare.

Pensioni, una novità ad aprile

Le uova di pasqua quest’anno riserveranno una sorpresa anche ai pensionati: è grazie alla riforma Irpef che le persone che percepiscono questa entrata dall’INPS vedranno aumentata la cifra che gli viene solitamente riconosciuta.

La riforma Irpef ha previsto una eliminazione dell’aliquota al 25%: si tratta di una azione che ha in parte già prodotto i suoi risultati positivi, ma che vedrà la massima espressione proprio nel mese di Aprile.

INPS, quasi un regalo pasquale

Il cedolino relativo alla pensione di aprile è stato reso disponibile sul portale dell’Istituto già dal 20 Marzo, pertanto è possibile già da oggi controllare quali siano i benefici della riforma Irpef per questo mese.

I pagamenti, invece, sono previsti a partire dal 2 aprile, martedì, poiché lunedì primo si celebra la giornata di Pasquetta, ed è dunque un festivo a livello nazionale. Gli aumenti sono iniziati ad essere erogati già da marzo, come si accennava in precedenza; oltre all’eliminazione dell’aliquota al 25% la riforma ha previsto anche l’estensione della platea dello scaglione al 23% per i redditi fino a 28 mila euro annui.