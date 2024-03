Pensioni, ad Aprile arriva il regalo dallo stato: ecco quanto trovi in più sul conto

Una buona notizia per tutti coloro che ricevono la pensione: dal prossimo mese ecco la cifra che riceverete.

La situazione delle pensioni in Italia sembra non essere esattamente ottimale in questo momento: sono diverse le persone che faticano a giungere a fine mese vivendo con la sola cifra percepita dell’Ente previdenziale italiano.

Il panorama futuro ad oggi non sembra che si possa rivolgere a lidi più floridi, anzi: i giovani lavoratori di oggi hanno poche speranze di ricevere alcunché o comunque di poter vivere un giorno con la sola pensione, e non sembrano nemmeno esservi delle soluzioni all’orizzonte.

Il governo ha tentato di migliorare la situazione generale promuovendo una serie di bonus per i cittadini che dimostrano di essere in maggiore difficoltà: basti pensare al recente bonus psicologo che mira a promuovere una corretta cura della salute mentale anche per chi non ha grandi disponibilità economiche.

Contrariamente al solito, in ogni caso, in questi giorni è giunta una notizia positiva che riguarda le pensioni e nello specifico proprio il loro ammontare: vediamo di cosa si tratta.

Una buona notizia per i contribuenti

Spendiamo moltissimo del nostro tempo su questa Terra a lavorare, provvedendo anche a contribuire alle spese dell’INPS, l’istituto che, un giorno, provvederà all’erogazione della pensione per tutti.

Finalmente sembra essere giunto il momento di riscuotere il raccolto del seminato di tanti anni di lavoro: ecco in cosa consiste la opportunità che farà capolino proprio il prossimo mese di Aprile 2024.

Pensionati: un aumento

Le pensioni in arrivo nel mese di Aprile vedranno non solo un arrivo anticipato vista la pasquetta, ma persino un aumento della cifra. I motivi dell’aumento risiedono sia negli arretrati dei mesi precedenti, sia nella riduzione delle tasse.

Infatti, grazie alla riforma Irpef, tutti i pensionati con un reddito inferiore a 28 mila euro annui pagheranno meno tasse, ricevendo, di conseguenza più soldi di pensione. Il risparmio dovrebbe ammontare a circa 10 euro al mese, ma in generale dipende dal reddito: se il reddito è basso si può risparmiare anche di più. Non solo: nel cedolino di aprile 2024 saranno presenti anche i conguagli Irpef per chi non ha estinto il debito fiscale del 2023 e le addizionali comunali. Le novità per i pensionati sono davvero moltissime e si concretizzeranno nel prossimo mese.