Pizzette come in pizzeria: da LIDL ho trovato l’elettrodomestico perfetto | L’ho portato a casa con pochissimi euro

Basta spendere decine di euro per la pizza da asporto ogni weekend, grazie a Lidl la soluzione perfetta è dentro casa: offerta da sogno.

Ancora una volta Lidl ha fatto centro con una delle offerte più convenienti della stagione: è un elettrodomestico in promozione che tutti vogliono accaparrarsi.

Sponsorizzato sul volantino ufficiale, il dispositivo per fare la pizzetta a casa sta andando a ruba. Sono molti i clienti fidelizzati e non che stanno accorrendo al Lidl di quartiere per acquistare l’ultima trovata casalinga.

Si tratta di un dispositivo dalle dimensioni contenute e dal prezzo incredibile che vi permetterà di godervi una serata a base di pizza senza la preoccupazione relativa alla spesa: altro che pizzeria.

Pizza fatta in casa, con l’offerta Lidl spendi due soldi ogni volta

Si avvicina sempre più la stagione fredda, e con essa i sabati uggiosi in cui si preferisce guardare un film a casa con una buona pizza piuttosto che uscire e andare per locali. Il tempismo di Lidl nella promozione di un forno apposito per la realizzazione della pizza perfetta in casa è accurato: ci sono ancora pochi giorni disponibili per accaparrarselo al prezzo scontato.

Parliamo del Pizzarette Emerio, un fornetto per la pizza grazie al quale è possibile cuocere ben 6 pizzette alla volta. In questo modo è possibile cuocere tutto assieme a gustare la pizza come in pizzeria, con famiglia o amici. Presenta un termostato integrato e una formina per la pasta, entrambi inclusi nel prezzo: due accessori fondamentali per la buona riuscita della “pizzata”. Ecco quanto costa.

Pizzette in casa, la serata invernale perfetta con l’offerta Lidl

Il fornetto presenta la parte superiore in terracotta, e un design davvero stravagante e simpatico, che ricorda i vecchi forni, ma presenta tutti i vantaggi delle nuove tecnologie. Lidl offre questo prodotto incredibile a soli 49 euro, prezzo disponibile per l’intera settimana in corso fino al 3 novembre 2024.

Grazie al fornetto è possibile cuocere le pizzette direttamente sul tavolo della cucina. Inoltre, sul volantino è precisato che le pizzette saranno pronte in soli 8 minuti. Si tratta di un elettrodomestico ideale anche per gli inviti: è possibile preparare tutto in anticipo e procedere alla cottura una volta giunti gli ospiti in casa. A questo punto potrete sbizzarrirvi con vari tipi di impasti e soprattutto di condimenti, tra pizzette più classiche e altre sperimentali. Non aspettate: i fornetti rischiano di terminare prima di quanto pensiate.