La bolletta è sempre troppo alta: con questo documento risparmi centinaia di euro | Ti basta portarlo al Comune

Il costo della vita è aumentato notevolmente ma con questo documento le bollette non saranno più un problema

Gli italiani sono sempre più in difficoltà a causa del costo della vita in continuo aumento e delle bollette salate che stanno creando una situazione di estrema precarietà.

Secondo una ricerca condotta dall’associazione italiana Utility Manager, la maggior parte degli italiani non è soddisfatta dei servizi offerti dalle società energetiche a cui si è affidato.

Il mercato libero è stato concepito con l’idea di sollevare l’umore dei cittadini offrendo la libertà di scelta, ma il malcontento è in continua crescita.

Fortunatamente, la notizia dei sostegni da parte del Governo rappresenta un sollievo significativo per migliaia di famiglie in difficoltà.

Le bollette non saranno più un problema

L’Italia sta vivendo una vera e propria crisi energetica a causa delle bollette che hanno subito un aumento vertiginoso. La maggior parte delle famiglie versano in condizioni di estrema difficoltà, ma fortunatamente il Governo ha predisposto dei sostegni significativi per alleviare la crisi a cui stiamo assistendo.

Sono state introdotte una serie di misure preventive come il “bonus bollette 2024” che ha l’obiettivo di abbassare i costi di energia elettrica, del gas e dell’acqua. Esistono però dei requisiti specifici che bisogna possedere per beneficiare di tali agevolazioni.

Bonus bollette: criteri di ammissibilità e modalità di richiesta

Il Bonus bollette 2024 è un’agevolazione prevista dal Governo che sta sollevando migliaia di famiglie italiane in difficoltà e che ha l’obiettivo di ammortizzare le spese energetiche. Per beneficiare del bonus è necessario possedere determinati requisiti. Per sopperire al disagio economico, l’ISEE non deve superare 9.530 € per i nuclei familiari con massimo 3 figli a carico e 20.000 € per i nuclei con almeno 4 figli a carico. Il bonus può essere richiesto anche da famiglie con un componente che presenta disagi fisici e che necessita di apparecchiature per il mantenimento in vita.

Come riporta il sito web “lavoroeconcorsi.com“, la modalità di richiesta del bonus bollette varia in base alla condizione di disagio fisico o economico. Per i nuclei familiari che hanno un componente in gravi condizioni di salute devono presentare la domanda presso il Comune della propria città o presso un CAF (Centro Assistenza Fiscale), allegando un certificato rilasciato dall’ASL che attesti la necessità apparecchiature elettromedicali, il modulo B ed i documenti d’identità del malato. Per le famiglie con disagio economico, il bonus viene riconosciuto automaticamente a coloro che hanno presentato la DSU all’INPS. L’importo del sostegno varia dai 142,74€ ai 201,30€ in base al numero di componenti del nucleo e può essere richiesto fino al 31 dicembre 2024.