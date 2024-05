Pos nel negozio, se ti chiedono questa cosa corri ai ripari: metti subito tutto in tasca e chiama i carabinieri | Ti stanno già truffando

Ennesima truffa del Pos: scopri cosa sta accadendo a centinaia di italiani, che si ritrovano a dovere fare i conti con dei furbetti.

Di recente, sentiamo sempre più spesso parlare di furbetti e di metodi alquanto antipatici, che rubare soldi alla gente. Si tratta di stratagemmi da mettere in pratica con i pagamenti che avvengono online, oppure con quelli che avvengono tramite Pos.

Quest’ultimo è un dispositivo che, oramai, è utilizzato da tutte le attività commerciali, dal tabaccaio al supermercato, dal salone di bellezza ai piccoli negozi di vendita al dettaglio. Purtroppo, però, a volte si rischia di incappare in qualche truffa, che potrebbe svuotare il conto del malcapitati.

L’ultima invenzione è stata scoperta proprio negli ultimi giorni e si è cercato di mettere in guardia quante più persone possibili. Ecco cosa sta accadendo nei negozi e come fare per evitare spiacevoli sorprese.

Un sabotaggio degno di Diabolik

Alcuni uomini utilizzano la loro mente per creare qualcosa che va a danneggiare chi ha intorno ed è proprio quello che è accaduto a Portomaggiore, dove un furbetto voleva truffare una commerciante e tutti i suoi clienti. Corporatura robusta e malvestito, a bordo di una Panda di colore bianco, l’uomo ha cercato di imbrogliare la donna, chiedendole di poter mettere le mani sul Pos della sua attività. Chiaramente, si è finto un tecnico, esperto nel suo lavoro e autorizzato a fare ciò.

Fortunatamente, però, la commerciante ha chiesto le generalità al furbetto, oltre che le autorizzazioni necessarie per questo tipo di intervento. Davanti a tali richieste, l’uomo si è dileguato. Ovviamente, temeva che venisse scoperto e ha preferito sparire e non lasciare traccia, prima che fosse troppo tardi. Ma cosa sarebbe accaduto se il truffatore fosse riuscito a manipolare il Pos?

Occhio vigile e prudenza

Della questione, è stato avvisato anche l’assessore alle Attività Produttive, Enrico Belletti, che ha messo in guardia tutti i commercianti delle zone limitrofe, perché l’uomo potrebbe tentare nuovamente di mettere a segno la truffa. Per fortuna che, questa volta, l’esercente ha avuto un occhio vigile ed è riuscita a sventare il tentativo del malintenzionato.

Se dovesse capitare una cosa del genere ad altre attività, sarebbe opportuno contattare immediatamente le forze dell’ordine e denunciare l’accaduto. Così facendo, metterai al sicuro il tuo negozio, ma anche e soprattutto i tuoi clienti, che non rischieranno di avere problemi con le loro carte e i loro conti.