La super azienda tedesca assume a tappeto in Italia: stipendi a 5 zeri per tutti | Assumono a vagonate

Proprio quest’anno una famosa azienda tedesca sta promuovendo una serie di offerte di lavoro incredibili: salario altissimo.

In questo periodo la situazione legata al salario medio in Italia non è dei migliori, soprattutto se paragonato alla media di altri paesi europei, alcuni dei quali hanno già introdotto il salario minimo, una misura che garantisce ai lavoratori un minimo salariale orario.

Inoltre i contratti che vengono proposti sembrano essere sempre più precari, a partire da quelli di apprendistato – per i giovani -, i contratti a collaborazione e collaborazioni a partita iva che in realtà costituiscono un obbligo giornaliero spesso anche full time.

L’occupazione sembra essere salita, eppure per avere una vera analisi bisognerebbe comprendere il tasso di sicurezza economica per comprendere davvero la situazione italiana: molti sono i giovani che con le attuali condizioni non riescono a fare progetti e tendono a rimandare acquisti importanti come quello di una casa.

C’è una azienda, però, che sta assumendo a tappeto nel nostro paese, seppure faccia parte di un gruppo tedesco: moltissimi si stanno candidando visto le ottime condizioni contrattuali e il salario.

Un’ottima occasione

Stiamo parlando del gruppo industriale Automobili Lamborghini Spa, il famoso produttore e venditore di una delle auto più desiderate al mondo.

La loro sede principale è a Bologna e stanno promuovendo degli inserimenti in azienda per varie fasce di competenza – anche con alcuni tirocini. Ecco quali sono i profili richiesti in questo periodo.

Le selezioni e i profili

Lamborghini ricerca in questo periodo i seguenti profili con competenza: Operatore elettrico / elettronico; Manutentore Impianto; BIW & Trim seat&safety system interior; Buyer – Powertrain, Metal & Motorsport; Key Account; Logistic Layout and Process Design; Procurement Value Analysis and Value; Production Foreman / Forewoman; Quality Task Force Foreman; Vehicle electronic testing and analysis; Wheels & Tires System Development Engineer.

Contemporaneamente, l’azienda sta operando delle selezioni anche per l’inserimento di profili che siano disposti a fare un iniziale tirocinio, con possibile conseguente assunzione in azienda. Si tratta, nello specifico, di tirocini per le seguenti posizioni: ad personam Marketing, Buyer support, Training center support, Web3 & Gaming Brand Extention. Insomma, le possibilità sono moltissime, non resta che andare sul sito ufficiale del Gruppo e seguire tutte le istruzioni per potersi candidare e partecipare alle selezioni.