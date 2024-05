Paghi 45€ e hai la corrente infinita: la bolletta nemmeno ti arriva più | Ti basta una richiesta specifica

Basta solamente chiedere e potrai approfittare di una offerta incredibile: pochi euro per una energia illimitata.

Negli ultimi anni il tema bollette e di conseguenza quello del risparmio energetico sono balzati all’attenzione del pubblico visto consistenti aumenti che questo settore ha iniziato a presentare e il loro impatto sui cittadini comuni o i proprietari di imprese.

Abbiamo assistito e alcuni di noi hanno fatto parte, alle manifestazioni con persone che non riuscivano a pagare le bollette e le bruciavano in strada come gesto simbolico: la situazione non era mai stata così disastrosa.

La risposta del governo è infine giunta a suon di bonus e misure assistenziali, come quella che ha istituito dei prezzi calmierati, un mercato tutelato sotto il controllo statale che ha avuto una durata conclusasi proprio il primo gennaio 2’024.

Oggi i consumatori si trovano di fronte a una nuova scelta che potrebbe condizionare i suoi anni a venire più che mai: ecco di cosa si tratta.

Una scelta importante

Gli utenti si sono trovati di fronte a una scelta: se confermare il proprio gestore dell’energia e del gas, o se sceglierne un altro una volta terminato questo mercato controllato dallo Stato.

I consumatori sono bombardati da decine e decine di offerte, e spesso non è facile stare dietro alle proposte e alle clausole, anche, che possono rendere il tutto ancora più complicato. In questo ultimo periodo è scesa in campo anche Fastweb che ha offerto una sua proposte per l’energia elettrica.

La proposta di Fastweb

Il tre aprile è stato emanato dall’azienda l’annuncio della sua entrata nel mercato dell’energia elettrica, e non sono pochi gli utenti che stanno rivolgendosi alla famosa compagnia che si occupa già di offerte telefoniche e internet: questo sta accadendo anche per l’affidabilità e la prevedibilità promessa dalla compagnia.

Infatti, Fastweb sta promuovendo anche delle offerte con un pagamento di una bolletta fissa, così che gli utenti possano usare quanta energia vogliano senza preoccuparsi di brutte sorprese in bollette. Nello specifico, molti stanno sottoscrivendo una offerta Light, l’offerta per chi consuma poco, che garantisce un consumo fino a 1.500 kWh all’anno a 45 euro al mese. Altre offerte fisse sono quella da 65 euro al mese e quella da 95, per persona che prevedono un consumo maggiore di elettricità.