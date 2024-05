Posto di blocco, la legge è cambiata: ti multano per questa piccola cosa | Lo fai sempre quando ti fermano

Novità su un illecito per il quale è possibile essere multati anche al post di blocco: ecco di cosa si tratta, basta porre attenzione.

Chi possiede un mezzo privato ha difronte a sé una serie di responsabilità da rispettare, per non pagare delle spese, che a volte sembrano quasi infinite, che è necessario affrontare.

Basti pensare alla tassa di circolazione, o bollo, all’assicurazione, al costo della revisione obbligatoria e alla spesa relativa al carburante, che oscilla talvolta pericolosamente verso tassi molto alti.

Per non parlare poi delle auto elettriche, che si stanno lentamente diffondendo, ma, nonostante i numerosi incentivi e gli sforzi dello stato per la diffusione anche delle relative colonnine di ricarica, sembra verranno presto tassate – ne ha parlato il ministro dell’economia palesando la possibilità di introduzione delle accise sull’elettrico.

Ultimamente alcune di quelle che sembrano piccolezze all’interno del codice della strada stanno assumendo una certa importanza: ecco cosa accade a un post di blocco: si tratta di un dettaglio che si potrebbe dimenticare.

Un gesto punibile

Abbiamo già accennato al codice della strada, elenco delle normative che debbono essere seguite pedissequamente così da garantire la sicurezza propria e quella altrui all’interno della strada.

All’interno di questo ci sono così tante regole che alcune vengono tralasciate nel corso dell’insegnamento nella teoria relativa all’esame della patente: per fortuna molte delle regole sono piuttosto intuitive, o così note da non poter essere ignorate. Oggi parliamo dell’obbligo della cintura di sicurezza.

Possibile multa

Si tratta di una regola ormai più che nota: parliamo di quella relativa all’obbligo di indossare la cintura di sicurezza in automobile, obbligo inserito ormai da molti anni, che dovrebbe essere diventata una normale abitudine per automobilisti e passeggeri.

Non tutti, però, conoscono una regola che è una sorta di prosecuzione rispetto a questa che riguarda l’obbligatorietà: si tratta del modo in cui ci si deve comportarsi quando si viene fermati al lato della strada dalle forze dell’ordine o da forze armate. Bisogna: fermarsi immediatamente e accostarsi sulla destra seguendo le indicazioni; restare in auto, con le cinture allacciate, e aprire il finestrino lato guida; esibire i documenti richiesti agli agenti, senza opporsi ai controlli; seguire tutte le istruzioni degli agenti con la massima collaborazione. Quindi, ciò che ne deduciamo, è che una volta fermi non si deve subito togliere le cinture, ma mantenerle allacciate a meno che l’agente non vi dica di fare altrimenti.