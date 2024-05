Rinnovo patente, le stanno bloccando a migliaia di persone: va tutto in base all’età | Non puoi più farla se non rientri

Migliaia di persone potrebbero vedersi bloccato il rinnovo della propria patente: attenzione a al superamento di questa età.

Per molti è un documento essenziale, per altri, solo un foglio in più. Ad ogni modo, possedere la patente è un elemento importante per mantenere la propria autonomia, indipendentemente dall’età del conducente. Moltissime persone utilizzano l’automobile ogni giorno, mentre ad altri capita di metterla in garage a causa della poca necessità.

Tuttavia, se c’è una cosa che accomuna tutti è la necessità di rinnovare la patente. Questo avviene ogni 10 anni: un tempo decisamente modesto. Più l’età avanza, e maggiore è la frequenza: da 51 a 70 anni la patente scade dopo 5 anni; da 71 a 80 anni ogni 3, mentre dagli 81 in poi, la patente scade ogni 2 anni. Ovviamente, il rinnovo diventa più frequente perché è necessario assicurarsi che il conducente mantenga i requisiti psico-fisici necessari per continuare a guidare in sicurezza.

Per il rinnovo è sufficiente superare le visite mediche, anche se, in alcuni casi, è possibile che venga inserito un blocco telematico che non ne permette la lavorazione normale. Nel caso in cui questo accada, è bene prestare attenzione alla procedura da seguire.

Patente bloccata durante il rinnovo: il caso comune

Una delle domande più comuni che attanagliano i cittadini in procinto di rinnovo della patente sono i limiti dello stesso. Se un individuo possiede una patente scaduta da diverso tempo, può comunque procedere al rinnovo?

Partiamo dal presupposto che non c’è un limite temporale preciso entro cui rinnovare la patente di guida. Tuttavia, se sono passati più di tre anni dalla scadenza, potrebbe essere necessario sottoporsi a una revisione. Questo significa che la motorizzazione civile potrebbe richiedere ulteriori accertamenti, con conseguente blocco della procedura standrd.

Come rinnovare la patente scaduta da più di 3 anni

Quando una patente è scaduta da oltre tre anni, il titolare deve recarsi presso la Delegazione ACI di riferimento e richiedere il rinnovo della patente con contestuale duplicato. A causa di un blocco telematico, infatti, non è possibile utilizzare la procedura normale e talvolta è necessario fornire alcuni documenti.

Questo processo può richiedere più tempo per l’ottenimento, ma garantisce il ripristino della patente di guida, indipendentemente dal periodo di fermo. Per ottenere il rinnovo, è necessario seguire una serie di passaggi, inclusa l’ottenimento di un certificato medico di idoneità psico-fisica alla guida e la presentazione dei documenti richiesti presso la Motorizzazione Civile. Una volta completata la procedura, si deve attendere l’elaborazione della richiesta per ottenere la nuova patente.