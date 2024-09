Ritorno del maltempo in Italia: previsto un fine settimana di pioggia e grandine | Attenzione se vi trovate in queste regioni

Possibili allerte in diverse regioni della penisola per il fine settimana in arrivo, occhi al cielo se vi trovate in queste zone d’Italia.

Le prime settimane di questo settembre sono state caratterizzate da un brusco calo delle temperature che sembrava aver posto una definitiva parola fine alle cosiddette mezze stagioni, come se avessimo dimenticato di vivere quelli che in genere sono considerati gli strascichi dell’estate.

Negli ultimi giorni abbiamo, invece, assistito a un rialzo delle temperature, con un tempo atmosferico che sembrava essere tornato nella norma: molte persone, infatti, hanno pensato di prenotare una gita fuori porta per godersi quelli che dovrebbero essere gli ultimi sprazzi della bella stagione.

Sfortunatamente, però, sembra che chi abbia già dato un anticipo non abbia fatto una buona scelta. Infatti è in arrivo un fronte freddo tra sabato 28 e domenica 29 settembre: la causa risiede in una vasta area di bassa pressione, in discesa dal mare del Nord, ricolma di aria fredda ed instabile di origine polare,

Ci aspettiamo, dunque, un weekend caratterizzato da temporali, probabile grandine e un generale calo di temperature: vediamo da vicino quali saranno le regioni maggiormente interessate dalle precipitazioni.

Temporali nel fine settimana, chi deve preoccuparsi

A mettere in allerta la protezione civile e gli stessi cittadini saranno le zone di Lombardia orientale, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna: quest’ultima una regione che ha già sofferto abbastanza a causa di una serie di eventi catastrofici che hanno portato a una imponente alluvione.

L’alta frequenza di eventi metereologici particolari è dovuta al cambiamento climatico, così come i bruschi cali e innalzamenti di temperature: se vi trovate o vi troverete per il weekend in queste regioni, allora dovrete stare all’erta.

Astenersi da gite nel fine settimana

Qualche rovescio ci sarà probabilmente anche nelle regioni centro-meridionali come Lazio, Campania e Calabria tirrenica, ma nelle regioni già elencate sarà possibile assistere a episodi di grandine per via della rapidità con cui è in arrivo l’aria fredda. Sfortunatamente si tratta di una tendenza che probabilmente avrà seguito anche nel corso della prossima settimana.

Fortunatamente già nella giornata di domenica 29 settembre ci saranno dei miglioramenti dal punto di vista delle precipitazioni attese, ma ci sarà comunque un brusco calo delle temperature molto più consistente rispetto a quello del sabato. Insomma, se avete dei piani per gite fuori porta o in altre regioni, sarà meglio rimandare per godersi appieno il viaggio.