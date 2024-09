Viaggiare in aereo: se prenoti un posto in questo giorno della settimana ti conviene | Risparmi centinaia di euro sul biglietto

Biglietti aerei economici: le compagnie hanno svelato tutti i dati, ecco quando è più economico viaggiare con questo mezzo.

Sono ormai diversi decenni che il viaggio in aereo è diventato alla portata di tutti grazie alle promozioni delle compagnie low cost e ai generali abbassamenti dei prezzi dei viaggi aerei, prima appannaggio delle sole persone economicamente (più che) benestanti.

Volare permette di raggiungere in tempi ragionevoli praticamente ogni parte del globo, ma viene utilizzato moltissimo anche per spostamenti più brevi con voli interni per spostarsi all’interno dell’Italia o in Europa, e chi si sposta spesso ha iniziato a conoscere tutti i trucchi delle prenotazioni.

Infatti ci sono alcuni giorni in cui viaggiare è molto più conveniente in quanto i voli sono decisamente più vuoti, pertanto il costo del biglietto è assai ridotto rispetto ad altri giorni. Oltre ad una generale abitudine dei pendolari, questa realtà è stata confermata dai documenti interni che le compagnie hanno rilasciato.

Nello specifico, è stato il Corriere a occuparsi di rivelare come variano le prenotazioni e gli imbarchi dei viaggiatori ogni ventiquattro ore, mettendo in relazione la variazione del tasso di riempimento dei velivoli con quella di prezzo e trovandovi una correlazione importante.

I giorni in cui viaggiare è più economico

Il tasso di riempimento dei mezzi o load factor, dunque la percentuale dei sedili che le compagnie riescono a vendere in ogni singolo volo, è determinante per quanto riguarda il prezzo dei biglietti aerei. In Europa i giorni in cui questa percentuale è più bassa sono il mercoledì e il martedì, pertanto è giusto pensare che sono questi i giorni della settimana in cui è più economico partire o tornare, ma ci sono anche altri tipi di fattori che è necessario valutare.

In ogni caso, i giorni lunedì e venerdì sono quelli con il maggior numero di partenze previste (oltre 12 mila), seppure vi siano alcune differenze tra vettori tradizionali e compagnie low cost.

Voli low cost e vettori tradizionali: non sempre il più economico è scontato

Insomma, ormai il viaggio in aereo ha conquistato davvero tutti per vari motivi, basti anche pensare al fatto che, insieme al treno, si tratta di uno dei metodi più sicuri per spostarsi, seppure volare costituisca ancora una fobia per moltissime persone.

Se non hai imposizioni che derivano dal lavoro o altro, l’ideale è prenotare voli che partano il martedì o il mercoledì: è probabile che in questi giorni della settimana le tariffe siano consistentemente più basse rispetto agli altri.