Smartphone, la batteria ti dura di meno di colpo: c’è la soluzione | Devi solo installarla

Scopri il trucchetto per permettere alla batteria del tuo smartphone di durare di più: da oggi, la carica sarà più funzionale.

Chissà quante volte, soprattutto quando sei fuori casa per molte ore di seguito, avrai notato la batteria del tuo smartphone precipitare improvvisamente. Molto dipende dall’uso che ne fai, è vero, ma c’è anche un altro fattore che influenza la durata della carica.

Ultimamente, però, sempre più persone si lamentano della facilità con cui la percentuale della batteria arrivi al 50%, per poi passare al 20% dopo poche ore. Per chi utilizza lo smartphone non solo per intrattenimento, ma anche per lavoro, la cosa diventa alquanto fastidiosa, perché si è costretti a girare sempre con un caricatore e un power bank in tasca.

Tuttavia, c’è una spiegazione dietro tutto questo. Il calo della percentuale di carica, infatti, riguarda specialmente un’azienda produttrice di smartphone, una delle più famose e celebri al mondo. A quanto pare, tutto dipenderebbe da un punto in comune che hanno tutti coloro che possiedono i suoi smartphone. Scopriamo insieme maggiori dettagli al riguardo.

Una batteria poco efficiente: ecco svelato il motivo

L’azienda in questione è la Apple, un colosso nel campo dell’elettronica e della tecnologia. I suoi smartphone, gli iPhone, sono tra i più venduti al mondo. Chi ne possiede uno, sa bene quanto siano fondamentali gli aggiornamenti richiesti dal sistema, di volta in volta. Quasi ogni anno, viene lanciato sul mercato un nuovo iPhone e quelli di vecchia generazione tendono a rallentarsi, perché non raggiunti più dagli aggiornamenti.

La batteria di un iPhone, solitamente, dura abbastanza, se utilizzato con moderazione, ma alcuni dei possessori hanno fatto notare, sul web, un calo della resistenza incredibile. L’azienda, però, rassicura tutti, dicendo che i problemi sono temporanei e che dipendono dall’aggiornamento iOS 16.5. Questo upgrade di sistema ha comportato un rallentamento, causato da un affaticamento della batteria. Ciò, però, non vuol dire che tu non debba scaricare l’aggiornamento. L’installazione del nuovo iOS 16.5 va fatta, per eliminare definitivamente alcune debolezze del sistema.

Batteria e aggiornamento: quello che c’è da sapere

In realtà, sembrerebbe che dopo l’aggiornamento, la batteria faccia più fatica a restare carica per un numero sostanziale di ore, solamente per il fatto che l’iPhone ha bisogno di indicizzare i dati. Dopo alcuni giorni, però, tutto torna alla normalità e la carica ritorna quella di sempre.

I problemi persistono solo nel caso in cui l’aggiornamento presenti dei bug, ma, in situazioni del genere, è l’azienda stessa a creare una correzione nel giro di poco tempo.