Mutuo, puoi sistemare la situazione facendo questo movimento: abbassi la rata e ti devono risarcire

Ormai il mutuo è quasi necessario per poter comperare una casa: ecco come fare sì che la rata sia più bassa del previsto.

In questo periodo sono molte le persone più giovani che si stanno impegnando per comprare una casa propria, così da non dovere continuare a pagare l’affitto potenzialmente per tutta la vita.

Soprattutto nelle grandi città, ancor di più in certe zone specifiche, i costi delle case sono alle stelle: basti pensare ad esempio a Milano o a Roma, centri nevralgici della penisola, con moltissimi abitanti.

Il centro di Roma è inavvicinabile per chiunque abbia uno stipendio vicino alla normalità, eppure non tutti rinunciano ad avere una casa in quelle zone, nonostante il mutuo eventualmente trentennale e una rata da capogiro.

Ci sono, in ogni caso, alcune soluzioni che permettono di ribassare quella rata: ecco di cosa si tratta.

Una soluzione per (quasi) tutti

Visto il costo della vita, l’inflazione, il prezzo dell’energia e il salario basso, sono tantissimi i fattori che portano molti cittadini a tentennare parecchio prima di prendere la decisione di accendere un mutuo bancario, che sia per la prima casa o altri beni immobili, persino quelli che sarebbero una occasione.

La soluzione che oggi vi proponiamo è quella della surroga del mutuo: si tratta di una pratica legale adottata da diverse persone che cercano di comprare una casa, con una rata, però, molto più bassa.

La surroga del mutuo

Ultimamente l’operazione di surroga del mutuo è piuttosto popolare tra chi ha acceso un mutuo: si tratta di una pratica che consente di spostare il proprio debito senza alcun costo di trasferimento da una banca all’altra, per ottenere una maggiore convenienza per quanto riguarda la rata mensile da pagare.

La surroga del mutuo è prevista niente di meno che dallo stesso codice civile, ed è nata come decreto. Bisogna fare attenzione a non confondere la surroga con la sostituzione, che implica l’estinzione totale del vecchio mutuo, l’apertura di un nuovo contratto presso un’altra banca e la possibilità di ottenere una somma aggiuntiva di liquidità, o con la rinegoziazione, che mira alla modifica in senso più vantaggioso per il debitore dei termini iniziali del mutuo. La surroga può essere concessa persino per mutui aziendali per società con massimo 10 dipendenti e due milioni di fatturato annuo.