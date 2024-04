Bonus mobili, fai casa nuova con i soldi dello Stato: bastano questi documenti

Anche nel 2024 vi è la possibilità di ottenere un incentivo da parte dello Stato per l’acquisto dei mobili: i documenti necessari.

In questi primi mesi dell’anno si è tanto parlato delle misure introdotte dal Governo, nonché di quelle recentemente aggiornate al fine di garantire un aiuto concreto ai cittadini. In questo periodo sono molti coloro che approfittano dell’atmosfera primaverile per acquistare casa, o anche solo rinnovare la propria. Per questo motivo è bene ricordarsi cosa prevede la tanto famosa Legge di Bilancio per quanto riguarda l’acquisto dei mobili e la detrazione degli stessi.

Infatti, dimostrando che l’acquisto è avvenuto entro il 31 dicembre 2024, è possibile ottenere un rimborso pari alla metà dell’importo speso. Si tratta di un’agevolazione di tutto rispetto, poiché consente di recuperare fino ad un massimo di 5.000 euro.

Bonus mobili e grandi elettrodomestici 2024

Quest’oggi vogliamo ribadire l’importanza del bonus mobili 2024, poiché quest’anno lo Stato ha scelto di rinnovarlo nonostante abbia abbassato la detrazione dai recenti 8.000 agli attuali 5.000 euro. Quello che non è chiaro è se nel 2025 questa misura verrà prorogata, vista la riduzione della detrazione Irpef avvenuta quest’anno. Ad ogni modo, è bene precisare che per accedere al supporto è necessario che l’unità abitativa (anche se non la stessa per cui si acquistano i mobili ed elettrodomestici) sia stata o sia in corso di ristrutturazione.

Tra questi interventi rientrano la manutenzione ordinaria (tinteggiatura, sostituzione di pavimenti, infissi esterni, intonaci interni, etc.), la manutenzione straordinaria (ascensori e scale di sicurezza, servizi igienici, scale e rampe, etc.), il restauro e tutta la ristrutturazione in genere.

I documenti per accedere al Bonus mobili ed elettrodomestici

Come regola standard, per ottenere il bonus è necessario conservare i documenti di spesa che confermano il pagamento dei beni, come ricevute di bonifici, avvenuta transazione con carte di credito o di debito, e fatture di acquisto che dettagliano la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquistati.

Una parentesi importante va allo scontrino che, come confermato dal Fisco, può essere considerato equivalente alla fattura solo se riporta il codice fiscale dell’acquirente insieme alla descrizione dettagliata dei beni acquistati. In mancanza del codice fiscale, la detrazione può essere concessa solo se lo scontrino specifica la natura, la qualità e la quantità dei beni acquistati.

In buona sostanza, se lo scontrino ha il codice fiscale dell’acquirente e descrive bene cosa si ha comprato, allora è come se fosse una fattura ed è possibile ottenere la detrazione fiscale. Ma se manca il codice fiscale, dev’essere molto dettagliato sulla descrizione degli acquisti per poter accedere alla detrazione.

Per usufruire del bonus mobili, è necessario effettuare un intervento di recupero del patrimonio edilizio, iniziato a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente all’acquisto dei mobili ed elettrodomestici. L’agevolazione è valida anche se i beni sono destinati ad arredare un ambiente diverso all’interno dello stesso immobile soggetto all’intervento edilizio o se sono acquistati per arredare una pertinenza dello stesso immobile.