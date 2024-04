Nuovo bando posti pubblici: 4000 posti per tutti | Basta il diploma

Una opportunità di lavoro incredibile: le candidature sono aperte proprio in questo momento, affrettati a presentare la tua.

Negli ultimi anni non sono molti i posti di lavoro che garantiscono un futuro al dipendente, ci sono poche aziende che promuovono, ad esempio, contratti a tempo indeterminato, mentre la maggioranza preferisce offrire opportunità lavorative con contratti di apprendistato o a tempo determinato.

Questa precarietà non aiuta di certo l’economia generale del paese né quella del singolo, intrappolato in un limbo di insicurezza che non permette di realizzare piani progettuali concreti, né, tanto meno, di togliersi qualche sfizio.

Insomma, trovare un lavoro stabile è davvero complicato nella società contemporanea, ecco perché moltissimi tendono a rivolgersi ad aziende e società statali o parastatali, che generalmente offrono delle condizioni migliori a parità di ore di lavoro e una generale atmosfera di maggiore sicurezza.

Basti pensare a Ferrovie dello Stato, che ogni anno promuove diverse occasioni di lavoro: oggi, però, vi parliamo di un altro settore per il quale al momento si è alla ricerca di diversi ruoli.

Un bando in apertura

A promuovere le posizioni di cui parliamo quest’oggi è niente di meno che il Ministero della Giustizia, che è alla ricerca di 3946 unità di personale non dirigenziale dell’Area funzionari.

Le risorse debbono avere una laurea in discipline giuridiche, ma alcuni posti, seppure più contenuti, sono riservati anche a chi abbia un titolo di laurea in materie politiche oppure economiche.

Scadenze e modalità

Il termine per presentare la domanda è posto al 26 aprile 2024, pertanto ancora ci sono circa due settimane per potersi informare ed eventualmente inviare la propria candidatura. Nello specifico il bando si intende per i posti di Addetti Ufficio Processo e le quasi quattromila risorse dovranno andare a coprire una serie di posti vacanti situati in diverse città italiane: basta andare sulla sezione apposita per consultare l’elenco.

Bisogna inoltre ricordare che possono proporsi anche coloro che conseguono i titoli di studio necessari (quindi in materie economiche, giuridiche o politiche) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso. La selezione consterà di due parti: la valutazione dei titoli in possesso e una prova scritta che consta di 40 quesiti a risposta multipla con un punteggio minimo di 21/30 per poter passare.