Pensioni, non prendi più i soldi: non te li danno più così

Novità pungenti in campo pensioni: se sei un percettore di questo sostegno economico, ti tocca scoprire le novità che saranno attuate.

Le pensioni sono uno dei momenti più attesi dagli anziani, perché il momento in cui viene accreditato quello stipendio che spetta, dopo anni di lavoro e che permette di sostenere tutte le spese mensili.

Quest’anno, però, ci sono delle novità in atto che cambieranno le carte in tavola. Probabilmente, per molti, potrà essere una doccia fredda, perché viene richiesto ai diritti interessati di operare in maniera diversa, al fine di continuare a ricevere i soldi. In caso contrario, la tua pensione sarà sospesa.

Se vuoi evitare di correre rischi e incappare in qualche situazione scomoda e spiacevole, leggi attentamente tutte le novità in corso, in modo tale da non farti trovare impreparato. Ecco tutti i dettagli al riguardo.

Cambiano le modalità di pagamento per alcune categorie

Il cambiamento, che avverrà in ambito pensionistico, non coinvolgerà tutte le categorie, ma solo coloro che percepiscono pensioni all’estero. Infatti, l’INPS ha dichiarato che sono stati riscontrati troppi problemi in questo ambito e che si è giunti alla decisione di dire addio ai classici assegni. Con questi, non riceverai più i soldi. Sono all”incirca 310 mila persone che ricevono una pensione estera, pagata dall’INPS e che interessa 160 Paesi.

L’istituto pubblico segue lo stesso calendario di quello preso in considerazione per i pagamenti in Italia, con accrediti mensili. Fino ad oggi, i metodi di pagamento utilizzati sono tre, ovvero tramite Citibank N.A., con accredito diretto su conto corrente o con ritiro in contanti presso sportello Western Union. Vediamo, dunque, qual è l’opzione che non sarà più disponibile, a favore di altre.

Niente più assegni

L’INPS ha dichiarato che non ci saranno più assegni emessi per le pensioni all’estero. Dunque, la terza opzione, ovvero quella riguardante Western Union, sarà modificata. Il cambiamento inizierà da alcuni Paesi, come Austria, Belgio, Tunisia e Australia. Sarà Citibank a inviare i moduli ai pensionati residenti all’estero, che andranno compilati con i dettagli del proprio conto corrente.

Il termine per restituire i moduli è stato fissato al 15 giugno 2024. Solo nel caso in cui il modulo non dovesse essere inviato per tempo, la pensione verrà erogata in contanti tramite lo sportello Western Union. In futuro, se non si avranno coordinate bancarie valide, l’unico modo per percepire la pensione sarà tramite ritiro in contanti.