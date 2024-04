Stipendio, se mandi questo foglio devono darti un aumento: è un tuo diritto ma il tuo datore di lavoro non te l’ha mai detto

Più soldi in busta paga, ecco come ottenerli in un modo perfettamente legale, è un diritto che non tutti conoscono.

Lo stato di salute delle condizioni lavorative in Italia non è certo al suo massimo splendore, seppure sembra che l’occupazione sia visibilmente salita, forse per effetto della sostituzione del reddito di cittadinanza con un sistema di formazione e di assistenza nella ricerca del lavoro agli occupabili.

Nonostante ciò, molte sono le aziende che propongono contratti precari, ecco perché numerosi giovani, anche formati a livello magistrale, tendono a rivolgersi ad aziende statali e parastatali, che notoriamente sono considerate più stabili e con proposte di salario più dignitose rispetto ad altre.

Sovente, però, le persone si accontentano anche di mansioni distanti dal proprio titolo di studio, prediligendo una maggiore sicurezza economica, che permetta al lavoratore di fare un piano futuro comprendendo anche spese grandi come quella dell’acquisto di una casa o di una automobile, ad esempio.

Non tutti sanno, però, che se viene presentata questo tipo di richiesta è possibile ottenere un aumento anche ingente del proprio stipendio: ecco come fare.

L’aumento di stipendio

Non tutte le persone che lavorano sono a conoscenza del fatto che la richiesta di aumento di stipendio è disciplinata nell’ambito del diritto del lavoro: i contratti collettivi nazionali determinano la spettanza di un aumento di stipendio verso il lavoratore che dipende da diversi fattori.

Tra i fattori che portano a un aumento di stipendio c’è lo scatto di anzianità e l’eventuale aumento di livello di inquadramento del lavoratore. Questi scatti dipendono, comunque, dal proprio contratto: ecco perché è bene fare sempre molta attenzione anche nel momento della firma.

Una richiesta nel pieno diritto

Oltre agli scatti di carriera previsti dal contratto, bisogna tenere presente che il vostro stipendio dipende anche dalle decisioni singole del datore di lavoro.

Pertanto, se abbiamo assunto maggiori responsabilità nel corso del tempo, se abbiamo incrementato le nostre competenze con corsi di formazione certificati, se abbiamo dovuto coprire delle lacune dovute a dimissioni o licenziamenti di altre persone che lavorano con noi, allora possiamo chiedere un appuntamento al datore di lavoro e presentare il proprio caso chiedendo un giusto aumento e contrattando, se necessario.