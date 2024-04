3 giorni di ferie ma riposi 7 giorni, ecco il trucco che stanno usando tutti: è legale e il tuo datore di lavoro non può dirti nulla

Zero contestazioni da parte del tuo datore di lavoro: ecco come sfruttare al massimo i tuoi giorni di ferie.

Il lavoro è una attività che quasi tutti prima o poi devono portare avanti nella vita: molti sono convinti che il lavoro “nobiliti l’uomo”, in realtà se prendiamo in considerazione le attuali condizioni lavorative diffuse in Italia, di nobiltà ve ne è ben poca.

Sono moltissime le aziende che propongono, infatti, contratti di lavoro precari, che possono essere a tempo determinato, contratti di apprendistato o stage, che non consentono al lavoratore di avere delle prospettive future.

Anche la condizione dei salari in Italia non è delle migliori, e si tituba ancora nell’istituzione di un salario minimo, un provvedimento preso invece in molti altri paesi che fanno parte dell’unione Europea.

Visto tutto ciò, è bene cercare di far sempre presente i propri diritti contrattuali, come ad esempio quello delle ferie: non sempre chi lavora sa che può sfruttare al meglio i giorni di ferie.

Giorni di ferie contati, ecco come fare

Si inizia a parlare frequentemente di ferie visto che la stagione estiva è dietro l’angolo: anche chi ha bisogno di una pausa, infatti, tende a conservare i giorni di ferie previsti annualmente per poter prendere una pausa dalla città nei giorni in cui il clima è più torrido.

Non tutti, però, hanno considerato che grazie al calendario di quest’anno è possibile, prendendo pochissimi giorni di ferie, stare a casa praticamente una intera settimana in cui sarà possibile ricaricarsi al meglio per uno sprint da portare avanti fino alla stagione estiva.

Una settimana con tre giorni

Se osserviamo attentamente il calendario di questa primavera, possiamo notare che ci sono due festività primaverili che è possibile sfruttare al meglio per ottenere qualche giorno in più di pausa rilassante.

La prima è quella della Liberazione, il 25 aprile, che cade proprio di giovedì, permettendoci, volendo, di prendere le ferie di venerdì avendo così ben quattro giorni di vacanza; la seconda è la festa dei lavoratori, il primo maggio, che con due giorni di ferie, il lunedì e il mercoledì, può permetterci anche di valutare un bellissimo weekend lungo fuori porta dal sabato al mercoledì. Bisogna senza dubbio essere persone responsabili, ma quando vi sono queste opportunità è bene coglierle, visto tutte le ore in cui lavoriamo in genere.