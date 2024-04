Strisce blu gratuite, da oggi non le paghi più: Ecco perchè

I parcheggi segnati da strisce blu possono essere gratuiti per coloro che sono in possesso di questo documento che attesti i requisiti.

Uno dei tasti più dolenti dei cittadini che si spostano con un mezzo proprio è l’assenza di parcheggi liberi, soprattutto se si abita nelle grandi città. Questa espressione non viene di certo digerita dagli automobilisti, poiché i parcheggi a pagamento vengono spesso associati ad un dispendio di denaro volto ad arricchire i Comuni.

In realtà, la loro funzione è regolamentata dal Codice della Strada ed è volta ad aumentare la disponibilità dei parcheggi. Ovviamente pare essere una sorta di paradosso, visto che per introdurli spesso vengono tolti quelli già esistenti.

I Comuni sembrano inoltre incrementare il numero di queste zone a pagamento in aree lontane dal centro, attribuendogli il titolo di ‘aree di particolare rilevanza urbanistica’. Ma come può essere che nelle periferie ci siano così tante di queste aree? La realtà è che spesso sono proprio i Comuni stessi a designare queste zone come rilevanti, affidando il compito a società esterne di consulenza, pagate dall’ente locale stesso.

In questi casi è possibile non pagare il ticket per strisce blu

Non rispettare il pagamento del parcheggio nelle zone con strisce blu può comportare serie sanzioni, incluso il rischio di rimozione forzata del veicolo. Tuttavia, ci sono situazioni in cui è possibile rifiutarsi di pagare. Ad esempio, quando non ci sono parcheggi gratuiti nelle vicinanze dell’area a pagamento. Inoltre, se la colonnina del ticket è difettosa o non funziona affatto e non ci sono altre colonnine funzionanti a distanza ragionevole, si può evitare anche in questo caso il pagamento.

Queste sono le casistiche in cui è possibile contestare un’eventuale multa, ma vi sono alcuni casi in cui il pagamento del ticket non solo non è necessario, ma addirittura un diritto.

Le auto elettriche non pagano le strisce blu

Il decreto infrastrutture ha introdotto un’esenzione dal pagamento del parcheggio per le auto elettriche e ibride, anche quando parcheggiano negli spazi con le strisce blu. Questa misura mira a incentivare l’acquisto di vetture di questo tipo, incoraggiando così la transizione verso veicoli più ecologici e a minor impatto ambientale.

Inoltre, è bene ricordare che il decreto ha introdotto diverse disposizioni, una tra queste è volta a punire chi occupa indebitamente i posti riservati ai disabili. Questa è una misura importante per garantire l’accesso equo e sicuro a tali spazi per le persone con disabilità, e si traduce in multe salate, che possono arrivare fino a 700 euro, per chi trasgredisce questa normativa.