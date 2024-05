Ticket sanitario, puoi non pagarlo ufficialmente: ti basta un foglio molto semplice | Lo possono richiedere tutti

Da oggi, pagare il ticket sanitario non è più obbligatorio, lo dice la legge: scopri come puoi evitare di affrontare questa spesa.

Il ticket sanitario, senza ombra di dubbio, aiuta i cittadini ad affrontare le spese mediche, alleggerendo il costo di queste. Tuttavia, da oggi c’è un modo per non pagarlo più, ma devi rispettare determinati requisiti.

Con i rincari degli ultimi tempi, infatti, le famiglie cercano di risparmiare il più possibile e, alle volte, lo fanno anche rinunciando a cosa indispensabili, come la salute. Grazie ai ticket sanitari, però, gli importi delle spese di riducono di molto e permettono quasi a tutti di godere della prestazione.

Forse, però, non sai che è possibile evitare di pagare il ticket, così da non dover versare neanche un contributo minimo per le visite, se rientri in queste categorie. Scopriamo insieme maggiori dettagli al riguardo.

Chi è esente dal pagamento del ticket sanitario

Se sei un soggetto al quale è stata riconosciuta un’invalidità civile dal 67 al 1oo per cento, potrai godere della piena esenzione del pagamento del ticket sanitario. Inoltre, hanno diritto a non pagarlo anche chi è affetto da malattie croniche, da malattie rare, tutti i contribuenti non vedenti o sordi e quei contribuenti con un reddito inferiore alle soglie massime previste dalla legge.

Il ticket sanitario, oltre che le spese mediche, riguarda anche il ritiro di un farmaco, tramite ricetta del Servizio Sanitario Regionale. Essere esente, dunque, significa non dover pagare assolutamente nulla, neanche ciò che ti viene prescritto e che acquisti in farmacia. La persona invalida almeno al 67 per cento ha diritto all’esenzione per le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche, garantite dall’SSN. Per i medicinali, invece, sono gratuiti quelli di fascia A, mentre quelli di fascia C sono a pagamento per tutti, compresi quelli esenti per malattia cronica.

Come ottenere l’esenzione

Per richiedere l’esenzione, i soggetti invalidi al 67 per cento devono recarsi presso l’ASL di competenza e fare domanda. I documenti necessari sono la tessera sanitaria, la carta d’identità e il verbale di invalidità civile. Sarà poi l’ASL a verificare l’attendibilità delle certificazioni inviate e a rilasciare il tesserino da presentare al momento del pagamento delle visite mediche o del ritiro di farmaci.

Per verificare le tue esenzioni, puoi controllare online, sul tuo fascicolo sanitario elettronico, accedendo con la tua identità digitale. Spesso, l’esenzione non ha una scadenza, ma potresti essere tenuto a rinnovare la certificazione di invalidità, di tanto in tanto.