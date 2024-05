730, da oggi inserisci nella dichiarazione anche queste spese: puoi scaricarle per intero

Questa spesa, sostenuta da milioni di persone ogni mese, viene spesso ignorata in fase di dichiarazione dei redditi nel modello 730.

Anche nel 2024 milioni di contribuenti potranno presentare il modello 730 per recuperare buona parte delle spese sostenute durante l’anno. Come sappiamo, questo beneficio è rivolto ai lavoratori dipendenti e ai pensionati e vede uno sconto del 19% (o più) su l’IRPEF, in base alle spese che rientrano nella modulistica. In molti potranno ottenere un rimborso su affitto, mutuo e spese sanitarie; mentre altri ne approfitteranno per recuperare buona parte delle spese affrontate per la ristrutturazione della casa.

In un articolo precedente avevamo trattato una tematica molto importante, ossia le detrazioni per la famiglie e per i coniugi separati. Come già spiegato, non è possibile detrarre l’assegno di mantenimento per i figli, ma solo per il coniuge. In questo caso, la detrazione è rivolta ad una spesa affrontata per i figli, indipendentemente dallo stato coniugale dei genitori.

Detrazione 730: la spesa da non dimenticare

Con l’avvicinarsi della scadenza per la presentazione del modello 730 per l’anno 2024, è importante avere un quadro chiaro e completo delle detrazioni fiscali disponibili. Tra queste c’è quella per l’attività sportiva, un’agevolazione spesso ignorata, ma che può contribuire significativamente a ridurre l’onere fiscale per i contribuenti italiani.

Ma di cosa si tratta esattamente? La detrazione per l’attività sportiva è uno sconto sull’imposta lorda IRPEF delle spese sostenute per lo sport di figli o affini a carico tra i 5 e i 18 anni. Per ottenerlo, non è necessario un vincolo di parentela diretta, purché il soggetto a carico sia fiscalmente riconosciuto come tale. Ciò include figli naturali, adottati o affidati, fratelli, sorelle e nipoti.

La detrazione è del 19% delle spese sostenute, con un limite massimo di 210 euro per ogni soggetto fiscalmente a carico. Ad esempio, se nel corso del 2023 si sono sostenute spese per l’attività sportiva per due figli, il limite di spesa complessivo detraibile sarà di 420 euro.

Inoltre, è bene precisare che vengono escluse le spese sostenute presso associazioni sportive che non hanno ottenuto il riconoscimento ufficiale da parte del CONI o delle Federazioni sportive nazionali. Questo significa che l’attività svolta in tali contesti non rientra nella categoria di ‘sportiva dilettantistica’, necessaria per poter usufruire della detrazione fiscale.

Come richiedere la detrazione per l’attività sportiva 2024

La detrazione per l’attività sportiva può essere richiesta compilando il modello 730 e allegando le fatture o ricevute dei pagamenti effettuati. Ovviamente, è essenziale che i pagamenti siano tracciabili e che l’intestatario della fattura sia la persona che richiede la detrazione.