Tim, disastro per i clienti: arriva l’aumento vertiginoso | devi cacciare 34€ in più

Se si vuole mantenere il vecchio contratto, Tim applica una tassa automatica di ben 34 euro a tutti gli utenti.

Quest’anno è stato caratterizzato da diversi rincari al cittadino, a partire dall’intraattenimento, per finire da servizi utilizzati per la quotidianità. Da qui emergono le tasse applicate dalle compagnie telefoniche, soprattutto dovute ad un aumento generale del caro vita, ma anche all’avanzare della stessa tecnologia.

Quando si stipula un contratto con una determinata compagnia telefonica, i fogli da firmare sono molteplici, tanto che si rivela difficile poter leggerli tutti in tempi ragionevoli. Da qui sfuggono piccoli dettagli, che in realtà determinano il prosieguo del contratto negli anni a venire. Non è cosa così rara che, dopo aver stipulato un contratto, dopo un certo periodo di tempo i costi salgono, raggiungendo cifre considerevoli.

Ecco, anche quest’anno milioni di utenti (in questo caso clienti del servizio Tim) troveranno un aumento di ben 34 euro in bolletta a partire da aprile di quest’anno.

Tim aumenta i costi dei servizi già attivi

A partire dal primo aprile 2024, alcuni piani di linea fissa di TIM subiranno un aumento mensile che varierà tra i 2 e i 2,90 euro, per un totale di circa 34 euro in più all’anno. Questa riconfigurazione, o revisione unilaterale del contratto, viene motivata dall’operatore con le “necessità economiche di sostenibilità degli investimenti sulle reti di nuova generazione”, rendendo necessario un adeguamento dovuto ai cambiamenti nel panorama di mercato avvenuti nel corso del 2023.

In pratica, il contesto economico non è più quello di qualche tempo fa, e i costi per mantenere gli stessi standard di servizio sono aumentati. Tim, come molti altri operatori, deve migliorare i servizi offerti e per farlo ha bisogno di risorse finanziarie. È per questo motivo che chiede un contributo ai suoi clienti. Che si possa o meno condividere questa decisione, è un fatto incontestabile.

Per fortuna, coloro che desiderano possono avvalersi del diritto garantito dal Codice delle comunicazioni elettroniche per recedere dal contratto o passare a un altro operatore senza incorrere in penali o costi aggiuntivi entro il 30 aprile 2024. Ma come fare?

Come revocare il contratto Tim senza pagare costi aggiuntivi

Tim non specifica quali piani subiranno l’incremento mensile a partire dal primo aprile 2024, ma i clienti interessati sono stati informati tramite un messaggio apposito nella fattura di linea fissa di febbraio 2024. Questa comunicazione fornisce tutti i dettagli sulla possibilità di modifica contrattuale. I clienti possono recedere dal contratto senza penali entro il 30 aprile 2024. Infine, se è stato acquistato un modem a rate, andrà restituito entro 30 giorni dal recesso senza alcun obbligo di pagare le rate residue.