Viveva sotto i ponti e ha comprato un gratta e vinci: “Ho chiuso gli occhi e…” | La sua vita trasformata

Alle volte, anche i più sfortunati possono essere baciati dalla fortuna: scopri cosa è accaduto a un senzatetto.

Non sempre tutti i mali vengono per nuocere e la storia di questa senzatetto ne è la prova lampante. Quando entriamo in un loop in cui sembra che la vita non faccia altro che remarci contro, è difficile venirne a galla e imparare ad apprezzare le piccole cose, quelle gioie quotidiane che fanno bene al cuore.

Quando, però, la vita è un po’ più dura e ti mette davanti a grandi prove, allora occorre sfoderare tutto il coraggio che si conserva dentro e tirare fuori le unghie. La storia di questa donna che viveva sotto i ponti ha commosso l’Italia intera, perché ha trasmesso un senso di speranza anche a chi la speranza l’ha persa da un tempo.

Quasi tutti, almeno una volta, hanno provato a sfidare la sorte, acquistando un gratta e vinci, ma trovare il numeretto vincente non è così facile come sembra. Eppure, questa senzatetto ci è riuscito ed è riuscito a cambiare la sua vita in pochi secondi. Scopriamo insieme maggiori dettagli riguardo la sua storia emozionante.

Dalla parte della fortuna

Spesso, si dice che i soldi attraggano altri soldi ma, in questo caso, le cose sono andate diversamente ed è stata una clochard ad avere la meglio. La donna, Lucia Forseth, vive per strada da tempo e chiedeva l’elemosina per cercare di racimolare qualcosa, cercando poi un piatto caldo alla mensa dei poveri. Un giorno, però, si fermò a cambiare l’olio presso un Walmart e avvertì delle sensazioni positive che la portarono ad acquistare un gratta e vinci.

Come Lucia stesso ha affermato: “Ho chiuso gli occhi e ho scelto quello“. È proprio il caso di dire, dunque, che la fortuna è stata dalla sua parte e che, almeno per una volta, la dea bendata ci ha visto bene e ha deciso di aiutare chi ne aveva davvero bisogno. Infatti, la clochard ha vinto ben 5 milioni di dollari, che corrisponderebbero a circa 4 milioni 580 mila euro. Un’ingente somma, che farebbe gola a chiunque, specie a una donna che ha vissuto per strada per diversi anni e sa bene cosa significa non avere nulla, vivere alla giornata, con la speranza di incontrare qualche anima generosa.

Una seconda occasione

Dopo una vita di stenti, Lucia Forseth era incredula e non riusciva a realizzare che questo fosse successo a una come lei. Lo ha dichiarato lei stessa, sottolineando quanto fosse priva di speranza.

Invece, ciò che le è accaduto dimostra che tutto è possibile, per chiunque. Se così non fosse, oggi la clochard sarebbe ancora una clochard, mentre Lucia sta vivendo una seconda occasione, in una casa vera e propria, sta per sposarsi e ha una laurea.