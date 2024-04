Quanti soldi servono per avere la serenità nella vita? La cifra ti lascerà esterrefatto | Non bastano a tutti

Una indagine si propone di dare un costo alla serenità: se è vero che i soldi non sono tutto, non sono nemmeno trascurabili.

Lo sappiamo, il denaro è una invenzione dell’uomo totalmente convenzionale, il cui valore dipende da moltissimi fattori legati al proprio paese ma anche a dinamiche di tipo internazionale e mondiale.

Molte persone hanno una propria opinione sulla necessità di avere denaro, tanti sono i detti che riguardano i soldi che “non fanno la felicità”, eppure non possiamo trascurare il fatto che la ricchezza sia un indicatore importante della serenità delle persone.

Sono diversi i cittadini che ritengono che duemila euro al mese sia la cifra giusta per poter iniziare a essere sereni, considerati i costi della vita in base alle necessità più stringenti delle persone, calcolando i generi alimentari e il costo dell’energia.

Un Istituto in particolare ha deciso di condurre una dettagliata indagine scientifica per calcolare quanti soldi servono per poter essere sereni nella società contemporanea: vediamo cosa hanno scoperto.

Uno studio per dare un prezzo alla felicità

Tale indagine è stata condotta niente di meno che dal premio Nobel per l’economia Daniel Kahneman, che ha dimostrato l’impatto del reddito sull’umore e sulla soddisfazione di chi lo percepisce.

Ovviamente i risultati variano da Paese a Paese, dato che la valuta cambia e se anche rimane la stessa varia il costo della vita: vediamo quali sono.

I risultati dell’indagine scientifica

La ricerca indica che c’è un punto detto di “saturazione” oltre il quale il reddito smette di influire sull’umore e inizia a diventare un fattore quasi superfluo. Tale punto di saturazione è stato preso dunque come misuratore di serenità. Per quanto riguarda i Paesi più sviluppati, la ricerca parla di una soglia che è compresa tra i 60.000 e i 75.000 dollari all’anno.

Ovviamente questa soglia si abbassa sensibilmente nei Paesi meno sviluppati. Questa è chiaramente una stima orientativa: l’impatto che il denaro ha nella nostra vita, una volta che esso ha ovviamente colmato mancanze importanti come cibo, acqua, una casa etc. sta a noi valutare quale sia l’impatto che il possedere più o meno denaro possa avere sul nostro umore. Detto ciò, bisogna far presente che in Italia circa l’80% della popolazione percepisce un reddito annuo di 29.500 euro, secondo lo studio, dunque, dovremmo rappresentare uno dei paesi meno sereni del nord del mondo.