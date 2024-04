Addio limite isee, il provvedimento sblocca il bonus a tutti: finalmente ti danno i soldi che ti spettano di diritto

Grazie al provvedimento del 2024 è stato rimosso il limite Isee per ricevere il bonus: potranno accedervi molte più persone.

In una situazione economica alquanto incerta, lo Stato italiano ha reso più flessibili i requisiti per accedere a diversi sostegni economici. Basti pensare all’Assegno Unico, che quest’anno verrà erogato in forma piena anche a redditi sopra i canonici 15mila euro. Ma questo è solo un esempio di ciò che sta accadendo nell’ecosistema dei cosiddetti bonus, i sostegni che hanno la funzione di tamponare le lacune economiche di chi li riceve.

Tra le persone che possono riscontrare più difficoltà, sono le famiglie con minori a carico. Questa categoria di cittadini si ritrova a dover affrontare diverse spese ingenti, tanto da dover rinunciare talvolta anche ad acquisti e attività dedicate proprio agli stessi figli. In questo contesto, lo Stato non è potuto rimanere indifferente. Non solo è stata prorogata una misura al riguardo, ma addirittura triplicato il limite Isee per accedervi.

L’importanza dei viaggi scolastici

Il bonus per le gite scolastiche è stato recentemente rinnovato, confermando l’importanza di arricchire il percorso formativo degli studenti con esperienze di viaggio e uscite didattiche; questo, indipendentemente dalle loro disponibilità economiche. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, responsabile del riconoscimento di questo bonus, mira a favorire la partecipazione ai viaggi di istruzione per tutti, anche chi potrebbe far fatica a sostenere economicamente questo tipo di attività.

Nonostante il termine per la presentazione delle domande fosse inizialmente fissato per il 15 febbraio, presto sarà riaperto per consentire nuove assegnazioni del contributo. La novità più rilevante però, si concentra sui requisiti, decisamente più flessibili rispetto allo scorso anno.

Come funziona il bonus gite scolastiche

Inizialmente, il bonus era destinato alle famiglie con un reddito massimo di 5.000 euro. Tuttavia, poiché sono rimaste risorse disponibili, la fascia di reddito è stata ampliata e il precedente limite massimo è stato eliminato.

Attualmente, possono presentare domanda tutti i nuclei familiari con un Isee fino a un massimo di 15 mila euro all’anno. Questa modifica permetterà a un numero maggiore di studenti di accedere al bonus per le gite scolastiche.

Il funzionamento è semplice: le scuole avranno la possibilità di assegnare agli studenti beneficiari un importo massimo di 150 euro per persona, che verrà erogato sotto forma di rimborso per le spese già sostenute o come sconto sull’importo della spesa per il viaggio di istruzione.

Quando le domande per il bonus verranno nuovamente aperte, le famiglie potranno presentare la propria richiesta accedendo alla Piattaforma Unica del Ministero dell’Istruzione e del Merito che verificherà i requisiti e assegnerà l’importo previa disponibilità dei fondi. Nel caso in cui si abbia più di un figlio, è possibile presentare due domande distinte; mentre i nuclei che hanno già presentato richiesta nel 2023, non dovranno aggiornare alcuna domanda.