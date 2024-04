Pannelli solari in regalo per tutti, la clamorosa iniziativa | Il green diventerà alla portata di tutti

Una promozione pazzesca per quanto riguarda l’istallazione di pannelli solari: energia pulita praticamente a costo 0.

Negli ultimi anni, specie a partire dallo scoppio del conflitto tra Ucraina e Russia nel 2022, il costo dell’energia ha subito un forte scossone e quindi un incremento dovuto a fattori di tipo nazionale e internazionale.

Siamo ancora schiavi dell’energia legata a risorse limitate, come il gas, pertanto non siamo stati ancora in grado di rivoluzionare il mondo dell’energia in senso green, pulito, sostenibile e circolare.

Più utilizziamo le risorse, più queste iniziano a esaurirsi, di conseguenza il loro prezzo difficilmente conoscerà dei ribassi: ecco perché lo stato e l’Europa stanno promuovendo una serie di iniziative e incentivi per iniziare a diffondere l’energia rinnovabile.

Tra queste c’è anche quella che parliamo oggi, che riguarda, nello specifico, l’energia solare, una tra le energie pulite insieme a quella geotermica ed eolica. Ecco cosa è accaduto: i pannelli solari sono gratuiti.

Una transizione ecologia ed economica

In questo periodo vi sono ancora gli strascichi del momento dei bonus, promossi dallo stato per aiutare tutte le persone e le famiglie in seria difficoltà economica a causa del rialzo dei prezzi di materie prime e necessità essenziali.

Anche i comuni, sembrerebbe, si sono messi all’opera al servizio delle tasche dei cittadini e contemporaneamente della transizione ecologica: ecco una pratica particolarmente virtuosa che sta promuovendo il Comune di Montecorvino Pugliano in Campania.

Pannelli solari in dono

Il sindaco di questo comune illuminato in provincia di Salerno, Alessandro Chiola, ha deciso di promuovere una importante iniziativa che possa essere un piccolo passo per garantire una maggiore economia in ambito energetico e un maggiore impegno della cittadinanza per la transizione ecologica.

Il primo cittadino ha deciso di donare i pannelli fotovoltaici a chiunque voglia utilizzarli all’interno del Comune: si tratta di un esempio più che virtuoso che sarebbe il caso di far presente a tutti gli altri comuni e alle regioni italiane, così da far comprendere il modo in cui il Governo a livello locale abbia un potere decisivo anche in cambiamenti di tipo macroscopico. Non ci resta che attendere nella speranza che qualcun altro imiti l’iniziativa di Chiola, facendo sì che i cittadini possano iniziare a scegliere e a comprendere questo modo di produrre e utilizzare energia.