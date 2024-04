Scoperto un mondo intero sotto di noi: il comunicato spaventa tutti | L’hanno detto proprio loro

La scienza continua a fare enormi passi avanti: grazie alle nuove tecnologie un team di scienziati ha fatto una scoperta incredibile.

Ormai siamo entrati nell’era che probabilmente sarà caratterizzata dall’utilizzo dell’intelligenza artificiale, forse persino in combinazione con la robotica.

Dopo gli ultimi anni in cui ognuno di noi ha di fatto creato un proprio “doppio” digitale grazie ai diversi social network, oggi le scoperte della scienza vanno oltre ogni immaginazione, e, con il favore del progresso tecnologico, le rivelazioni saranno sempre più sorprendenti.

Proprio in questi giorni ne è stata comunicata una da parte del Sydney Institute for Astronomy dell’Università di Sydney, che, per conto della Royal Astronomical Society, ha scoperto praticamente un mondo di cui non sapevamo l’esistenza.

Si tratta di una sorta di cimitero stellare: ecco come è possibile che esista e quale impatto può avere sulla scienza astronomica che abbiamo conosciuto fino a questa novità.

Un cimitero di stelle

Si tratta, nello specifico, della scoperta di un cimitero di stelle e corpi celesti, colmo di detriti e “cadaveri” che hanno avuto origine dalla presenza di buchi neri o dall’esplosione di stelle di neutroni.

Un altra definizione che è stata data a questa nuova scoperta è stata proprio quella di mondo sotterraneo galattico. Ma come è possibile che vi sia un mondo sotterraneo nel cielo?

Il mondo sotterraneo

Il fenomeno dell’esplosione delle stelle, che pone fine alla loro vita, deforma lo spazio, il tempo e la materia che circonda le cosiddette carcasse stellari, ovvero ciò che resta delle stelle esplose. Tale spazio interstellare era finora totalmente sfuggito alla scienza astronomica, nonostante gli scienziati avessero immaginato che, da qualche parte, rimanessero a galleggiare i detriti.

Infine, la ricerca ha portato a una dettagliata mappatura, che contiene il disegno preciso di una vera a propria necropoli stellare, davvero molto diversa rispetto alla nostra Via Lattea. Per la prima volta è stato costruito uno strumento che rivela la posizione dei detriti stellari e che quindi va a indicare la composizione del Milky Way Graveyard (Cimitero della Via Lattea). Il professore a capo della ricerca ha dichiarato: “La spinta che questi cadaveri ha ricevuto durante le esplosioni e quella che ancora riceve dalle forze ai confini della Via Lattea sembra spostarle sempre di più quasi buttandole fuori dalla Galassia per non farle tornare mai più”.