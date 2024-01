Whatsapp, da ora puoi controllare chi ti spia: ti basta guardare questa impostazione

Scopri ciò che nasconde una delle applicazioni più utilizzate nel mondo: da oggi, puoi vedere chi ti spia su Whatsapp.

Lo sviluppo della tecnologia ha portato a un flusso di innovazioni a cui l’uomo è andato dietro e del quale, ora, non riesce più a fare a meno. Nel tempo, si sono sviluppate applicazioni in grado di mettere in contatto persone provenienti da ogni parte del mondo, con un solo click. Se usati con cautela, i social possono dar vita a qualcosa di davvero utile e importante.

Sono sempre di più le persone connesse in rete, che amano condividere, postare, commentare. Tra tutte le App, però, ce n’è una che appartiene meno alla sfera pubblica e che permette di far entrare solo chi si vuole davvero. Stiamo parlando di Whatsapp, che mette in contatto gli utenti solo se questi possiedono il numero di cellulare l’uno dell’altro. Questa applicazione è utilizzata da quasi 35 milioni di persone e, ogni giorno, viene utilizzata per una media di 11 ore e 29 minuti.

E, proprio riguardo questa nuova frontiera di messaggistica istantanea, abbiamo una novità che ti permetterà di scoprire chi ti spia. Scopri insieme a noi in che modo verificare questo passaggio e metti al sicuro i tuoi dati e le tue conversazioni.

Proteggi la tua privacy quando usi Whatsapp

Nonostante sia utilizzato da milioni e milioni di utenti, questo software non garantisce la totale sicurezza. Dalla versione per smartphone, infatti, è stata creata anche per il desktop, dando la possibilità alle persone di connettersi con più dispositivi, utilizzando anche il PC. Tuttavia, Whatsapp Web e Whatsapp permettono di usare l’app creando una nuova sessione, anche se non si è connessi alla stessa rete Wi-Fi.

Ciò significa che, se qualcuno ha intenzione di spiarti, può chiederti in prestito lo smartphone per qualche secondo e accedere tramite Whatsapp Web. In questo modo, il gioco è fatto e chiunque potrà avere accesso alle tue chat e invadere la tua privacy. C’è un modo, fortunatamente, per capire se qualcuno sta mettendo il naso nei tuoi affari e cioè controllare il livello di batteria. Se apri una chat e questa è spiata nel frattempo, vedrai la batteria diminuire più rapidamente del previsto. Ma, c’è anche un altro modo per mettere al sicuro il tuo Whatsapp e sta tutto nelle impostazioni.

Interrompi il gioco e dici addio agli spioni

Un metodo per toglierti ogni dubbio sarebbe quello di disinstallare e reinstallare l’applicazione, ma, prima di ricorrere a questo, puoi farti un giro tra le impostazioni di Whatsapp e controllare la lista degli accessi attivi.

Da qui, potrai avere un quadro completo e individuare gli eventuali spioni. A questo punto, ti basterà interromperli e far perdere l’autorizzazione di accesso a tutti i computer, compreso il tuo. Per ricollegarti, non dovrai fare altro che inquadrare nuovamente il QR code e scansionarlo. Soli così avrai la certezza che nessuno si sarà intrufolato tra le tue chat.