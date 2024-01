Mutui, non vanno più pagati per legge: controlla se ci rientri | Milioni di euro risarciti

Il mutuo dura ancora tanto tempo prima di essere estinto? Da oggi in poi non è più così, la legge è stata cambiata.

Il mutuo è una soluzione finanziaria che utilizzano i più per poter acquistare un bene di valore come ad esempio una casa, ed è un’ottima possibilità perché rende così possibile l’acquisto di casa a chi non ha l’intera cifra in partenza, quindi quasi tutti coloro che appartengono alla classe media, ma è anche un’arma a doppio taglio perché se si hanno difficoltà economiche si può giungere a un momento in cui non ce lo si può più permettere.

Il mutuo, in ogni caso, è un debito che si deve estinguere piano piano, quindi spesso può accadere che ci si stanchi di pensare di mettere da parte una certa cifra al mese per molti anni: in questi casi, è possibile rivendere la casa o qualunque bene si stia comperando.

Grazie a un recente chiarimento da parte della Cassazione, ci sono delle circostanze nelle quali si sarà esentati dal pagamento di una certa parte di questo acquisto, per via di alcuni accertamenti fatti su un certo tipo di tasso che è stato dichiarato nullo.

Vediamo insieme se rientrate in questa possibilità: se è così potreste stare spendendo soldi che potreste, invece, tenere per voi.

Un tasso diventato nullo

La Cassazione ha chiarito di recente che sono nulli i tassi corrispettivi che recepiscono il parametro Euribor nel periodo compreso tra settembre 2005 e maggio 2008.

Infatti, grazie a degli accertamenti a opera dell’Antitrust Europeo, è stato chiarito che ci sono state delle manipolazioni nella determinazione di questo tasso, che, pertanto, lo hanno reso oggi nullo.

Basta pagare Euribor

La Commissione Antitrust Europeo ha accertato che il tasso Euribor negli anni sopra elencati era stato fissato attraverso un accordo manipolativo della concorrenza da un certo numero di istituti bancari: è per questo che oggi, nel caso in cui era stato proprio questo il tasso attraverso il quale era stato calcolato il mutuo, bisognerà rivedere tutto.

Insomma, quando si stipulano questo tipo di accordi, visto che sono solitamente anche prolungati nel tempo, bisogna fare molta attenzione nel comprendere cosa si sta accettando. Il caso di Euribor è comunque rappresentativo del fatto che fortunatamente l’antitrust europeo ha gli occhi puntati sul settore finanziario e non solo, e che interviene in casi simili.