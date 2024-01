Bancomat, non fare mai più questa operazione: da oggi scattano i controlli immediati

Novità sulle operazioni da fare al bancomat (atm): da oggi tutto cambia, attenzione a fare questa operazione.

Il Bancomat è uno strumento ancora molto utilizzato in Italia, nonostante ci sia la possibilità di eseguire praticamente ogni tipo di acquisto online e una svariata gamma di operazioni attraverso l’online banking.

Gli sportelli Bancomat presentano i loro pericoli, ad esempio è sempre bene stare attenti che nessuno stia osservando il nostro codice segreto al momento dell’inserimento.

Comunque, il Bancomat è molto utile per chi utilizza solitamente i contanti, quindi soprattutto per la generazione un po’ più in là con l’età che non si abitua all’utilizzo della carta di credito.

Proprio in questi giorni, però, è giunta una notizia proprio sull’utilizzo del Bancomat che ha lasciato gli utilizzatori un po’ di stucco: vediamo di cosa si tratta.

Una novità in tema ATM

Solitamente la macchinetta del Bancomat si utilizza per prelevare i soldi in contanti necessari per andare avanti fino a fine mese, o per fare acquisti importanti, per esempio.

Ciò che a volte si dimentica, però, sono le condizioni attuali del fisco, che ha un potere di controllo sui movimenti bancari più ampio e dettagliato rispetto a qualche anno fa: ecco, quindi, cosa non fare.

I controlli

Il governo ha attuato delle limitazione ai prelievi e anche ai versamenti allo sportello del Bancomat, per questo bisogna fare molta attenzione. Benché questo provvedimento risalga a qualche tempo fa, quest’anno sono pronte a scattare multe sopra i mille euro, e non più sopra i duemila come si era detto lo scorso anno.

Il limite per quanto riguarda i prelievi e i versamenti dallo sportello bancomat ammonta a 1500 euro, in netto contrasto con quanto imposto per la detenzione del contante appena sopracitata. In questo caso, la banca potrebbe decidere di avviare dei procedimenti che hanno come scopo dei controlli sui vostri movimenti, di conseguenza è bene fare attenzione già a priori per evitare di incappare in controlli stringenti. Non solo: al Bancomat bisogna fare attenzione, oltre che ai malintenzionati, che non sia manomesso. Alcuni malfattori usano inserire uno skimmer, posizionato sopra il lettore autentico del bancomat per leggere i dati delle carte di credito che vengono utilizzate. Insomma, il Bancomat è molto utile, ma bisogna stare all’erta.