350€ di bonus per 12 mesi: stanno facendo richiesta tutti | Sbrigati subito che scade

Siamo ormai agli sgoccioli, ricorda di fare questa richiesta per ottenere un ottimo bonus annuale: vediamo come fare.

Negli ultimi tempi, il nuovo Governo di Giorgia Meloni si è occupato di portare a termine una azione che avevano promesso sin dalla campagna elettorale: l’abolizione del reddito di cittadinanza, istituito nel corso di legislature precedenti, che garantiva un minimo di retribuzione a persone disoccupate.

Il Governo attuale aveva inizialmente promosso l’idea di modificarne i parametri, e oggi ha deciso di trasformarlo rendendolo, invece che un reddito, una opportunità di formazione con una sorta di rimborso.

Il Bonus di 350 euro non ha a che fare col reddito di cittadinanza, che più che trasformato è stato abolito, tra manifestazioni in piazza e giubilo di diversi lavoratori.

Vediamo quali sono i requisiti per ottenerlo: i parametri sono davvero ampi, di conseguenza la platea di persone che possono riceverlo è molto grande, e chissà se lo Stato è pronto ad affrontare questo tipo di spesa.

Bonus per 12 mesi

Il bonus di 350 euro è dedicato a quanti si impegneranno nella SFL, ovvero supporto formazione lavoro, una istituzione creata per supportare le persone non occupate, ma occupabili, che accettino di partecipare a dei corsi accreditati durante la ricerca del nuovo lavoro.

Per poter iniziare questo percorso bisogna rivolgersi agli enti accreditati dallo Stato che possano avviarci alla pratica e inserirci in un percorso pensato per chi voglia formarsi in un dato ambito e trovare lavoro possibilmente nel medesimo campo.

I vantaggi del percorso SNL e il bonus

Una volta aver avuto accesso a questo programma, il cittadino sarà supportato nella scelta del corso di formazione e anche nella ricerca del lavoro più adatto grazie a delle persone specializzate che possono erogare delle consulenze. Proprio nel corso della formazione scelta, la persona che ha avuto accesso al percorso beneficerà di 350 euro al mese per 12 mesi, che gli permetteranno un piccolo fisso per poter provvedere a qualche spesa.

Ovviamente, i 350 euro mensili possono essere soggetti a sospensione per vari motivi, tra cui, ovviamente, l’inizio di un contratto di lavoro o l’aver trovato una occupazione. Al cittadino è concesso, dunque, un lasso di tempo di soli 12 mesi per trovare un posto di lavoro accettabile; dopo i 12 mesi non potrà più godere di alcuna forma di sussidio.